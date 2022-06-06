https://tr.sputniknews.com/20220606/iranda-maaslarina-zam-isteyen-emekliler-sokaklara-dokuldu-1057047538.html

İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler sokaklara döküldü

İran'da maaşlarına zam isteyen emekliler sokaklara döküldü

İran’ın Tebriz kentinde işçi emeklileri, hayat pahalılığı ve emekli maaşına talep edilen zammın yapılmaması nedeniyle hükümeti protesto etti. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T17:21+0300

2022-06-06T17:21+0300

2022-06-06T17:25+0300

ekonomi

iran

emekli

zam

protesto

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İran’ın Tebriz kentinde işçi emeklileri hayat pahalılığı ve emekli maaşına talep edilen zammın yapılmaması nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu önünde protesto düzenledi. Kurumun önünde toplanan protestocular, hükümetin maaşlara yaptığı zammı yeterli bulmadıklarını belirterek, "Hakkımızı alana kadar pes etmeyeceğiz", "Gelirimiz riyal, giderimiz dolar", "Düşmanımız burada, Amerika'da değil" sloganları attı. Göstericiler daha sonra emniyet güçleri eşliğinde Doğu Azerbaycan valiliğine doğru yürüdü. İran’da dün Çalışma Bakanlığı en düşük maaşı alan işçi emeklileri için yüzde 57.4 ve yüksek maaş alanlar için yüzde 10 zam yapılacağını açıklamıştı. Yapılan zam ile birlikte İran’da asgari emekli maaşı 5 milyon 580 bin tümen (2 bin 970 TL) oldu.

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iran, emekli, zam, protesto