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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakımda tedaviye alındı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ismailağa cemaati
yoğun bakım
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İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ustaosmanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu belirtiliyor.Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denildi.Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu da dedesinin yoğun bakımda ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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ismailağa cemaati, yoğun bakım

İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı

12:00 06.06.2022
© Fotoğrafİsmailağa Cemaati Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı
İsmailağa Cemaati Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakıma kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Fotoğraf
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İsmailağa Cemaati lideri Mahmut Ustaosmanoğlu yoğun bakımda tedaviye alındı.
İsmailağa cemaati lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ustaosmanoğlu'nun yoğun bakımda olduğu belirtiliyor.
Cemaatin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "Üstadımız Mahmud Efendi Hazretlerimiz enfeksiyona bağlı rahatsızlanması sebebiyle hastanede müşahede altına alınmıştır. Şeyhimizin tez zamanda şifa bulması için başta ihvanımız olmak üzere Efendi Hazretlerimizin tüm sevenlerini duaya davet ediyoruz" denildi.
Ustaosmanoğlu’nun torunu Muhammet Fatih Ustaosmanoğlu da dedesinin yoğun bakımda ve durumunun stabil olduğunu açıkladı.
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