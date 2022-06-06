Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220606/israil-basbakani-bennettin-sozcusu-istifa-etti-1057052330.html
İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti
İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi istifa etti. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T19:21+0300
2022-06-06T19:22+0300
dünya
israil
sözcü
naftali bennett
matan sidi
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044724694_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_0b145b54c7e28adba084d6f03a4d0808.jpg
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sidi'nin "görevini bıraktığı" belirtildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Sidi, şunları kaydetti:Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında ayrıca "Sidi'nin yerine Yotam Ben-Yitzhak'ın getirileceği" kaydedildi.İki ay içinde dördüncü istifaSidi, Bennett'in siyasi danışmanı Shimrit Meir, kişisel asistanı Naomi Sasson ve Genelkurmay Başkanı Tal Gan-Zvi'nin ardından iki ay içinde İsrail Başbakanı'nın kadrosunda istifa eden dördüncü isim oldu.Daha önce Bennett'in yanında başka pozisyonlarda görev alan 26 yaşındaki Sidi, 13 Haziran 2021'de kurulan İsrail hükümetinde göreve başlamıştı.
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0e/1044724694_54:0:945:668_1920x0_80_0_0_69ed61f897308f8694a282470cb7b2c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
israil, sözcü, naftali bennett, matan sidi, ortadoğu

İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti

19:21 06.06.2022 (güncellendi: 19:22 06.06.2022)
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGENNaftali Bennett
Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / GIL COHEN-MAGEN
Abone olTelegram
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi istifa etti.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sidi'nin "görevini bıraktığı" belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Sidi, şunları kaydetti:
"Artık yeni yollara ve zorluklara yönelme zamanı geldi. Başbakan'a her şey için teşekkür ediyor ve İsrail halkı için yaptığı özverili çalışmalarında kendisine büyük başarılar diliyorum."
Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında ayrıca "Sidi'nin yerine Yotam Ben-Yitzhak'ın getirileceği" kaydedildi.

İki ay içinde dördüncü istifa

Sidi, Bennett'in siyasi danışmanı Shimrit Meir, kişisel asistanı Naomi Sasson ve Genelkurmay Başkanı Tal Gan-Zvi'nin ardından iki ay içinde İsrail Başbakanı'nın kadrosunda istifa eden dördüncü isim oldu.
Daha önce Bennett'in yanında başka pozisyonlarda görev alan 26 yaşındaki Sidi, 13 Haziran 2021'de kurulan İsrail hükümetinde göreve başlamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала