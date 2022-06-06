https://tr.sputniknews.com/20220606/israil-basbakani-bennettin-sozcusu-istifa-etti-1057052330.html
İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti
İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi istifa etti. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T19:21+0300
2022-06-06T19:21+0300
2022-06-06T19:22+0300
dünya
israil
sözcü
naftali bennett
matan sidi
ortadoğu
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sidi'nin "görevini bıraktığı" belirtildi.Açıklamada ifadelerine yer verilen Sidi, şunları kaydetti:Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında ayrıca "Sidi'nin yerine Yotam Ben-Yitzhak'ın getirileceği" kaydedildi.İki ay içinde dördüncü istifaSidi, Bennett'in siyasi danışmanı Shimrit Meir, kişisel asistanı Naomi Sasson ve Genelkurmay Başkanı Tal Gan-Zvi'nin ardından iki ay içinde İsrail Başbakanı'nın kadrosunda istifa eden dördüncü isim oldu.Daha önce Bennett'in yanında başka pozisyonlarda görev alan 26 yaşındaki Sidi, 13 Haziran 2021'de kurulan İsrail hükümetinde göreve başlamıştı.
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israil, sözcü, naftali bennett, matan sidi, ortadoğu
İsrail Başbakanı Bennett'in sözcüsü istifa etti
19:21 06.06.2022 (güncellendi: 19:22 06.06.2022) Abone ol
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in sözcüsü Matan Sidi istifa etti.
İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Sidi'nin "görevini bıraktığı" belirtildi.
Açıklamada ifadelerine yer verilen Sidi, şunları kaydetti:
"Artık yeni yollara ve zorluklara yönelme zamanı geldi. Başbakan'a her şey için teşekkür ediyor ve İsrail halkı için yaptığı özverili çalışmalarında kendisine büyük başarılar diliyorum."
Başbakanlık Basın Ofisi'nin açıklamasında ayrıca "Sidi'nin yerine Yotam Ben-Yitzhak'ın getirileceği" kaydedildi.
İki ay içinde dördüncü istifa
Sidi, Bennett'in siyasi danışmanı Shimrit Meir, kişisel asistanı Naomi Sasson ve Genelkurmay Başkanı Tal Gan-Zvi'nin ardından iki ay içinde İsrail Başbakanı'nın kadrosunda istifa eden dördüncü isim oldu.
Daha önce Bennett'in yanında başka pozisyonlarda görev alan 26 yaşındaki Sidi, 13 Haziran 2021'de kurulan İsrail hükümetinde göreve başlamıştı.