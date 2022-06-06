https://tr.sputniknews.com/20220606/isvecte-kemirgenler-arasinda-yayilan-yeni-koronavirus-tespit-edildi-1057023323.html

İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

İsveç'te kemirgenler arasında yayılan yeni koronavirüs tespit edildi

Koronavirüsün insanlara geçişinin başlıca sorumluları yarasa ve pangolinler olarak görülüyor ama sıçan ve fare gibi kemirgenler de insanlara bulaşma tehdidi... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T09:41+0300

2022-06-06T09:41+0300

2022-06-06T09:44+0300

koronavirüs

isveç

kemirgen

fare

koronavirüs

grimsö

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'Viruses' adlı akademik dergide yer alan araştırmaya göre İsveç'te kırmızı sırtlı farelerde (Myodes glareolus) 'Grimsö virüsü' adı verilen yeni bir tür koronavirüs tespit edildi. Uppsala Üniversitesi'nden virolog Åke Lundkvist "Grimsö virüsünün halk sağlığına ne gibi bir tehdit teşkil edebileceğini bilmiyoruz. Ancak gözlemlerimiz ve daha önceki koronavirüs çeşitlerine bakılırsa kemirgenlerdeki koronavirüsleri yakından incelemeyi sürdürmek için iyi nedenlerimiz var" ifadelerini kullandı. Kırmızı sırtlı fareler Avrupa'da en sık rastlanan kemirgenler ve hemorajik ateşe neden olan Puumala virüsünün taşıyıcısı oldukları da biliniyor. Bu fareler,in yolu genelde insanlarla pek kesişmese de olumsuz hava koşullarında insanların yaşadığı yerlere sığındıkları için virüslerin bulaşma riski ihtimaller dahilinde.

isveç

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isveç, kemirgen, fare, koronavirüs, grimsö