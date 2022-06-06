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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin Roma'daki PKK gösterisi nedeniyle bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T20:52+0300
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italya
türkiye
büyükelçi
dışişleri
dışişleri bakanlığı
pkk
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Roma’da PKK sembolleri ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, görüş ve talepler iletildi. Diplomatik kaynaklar konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:
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italya, büyükelçi, dışişleri, dışişleri bakanlığı, pkk

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

20:52 06.06.2022 (güncellendi: 21:08 06.06.2022)
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Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'nin Roma'daki PKK gösterisi nedeniyle bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı belirtildi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Roma’da PKK sembolleri ve Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyulan rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, görüş ve talepler iletildi.
Diplomatik kaynaklar konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:
"Roma Büyükelçiliğimizin evvelce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022 tarihinde Roma’da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyduğumuz rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün (6 Haziran) Bakanlığımıza davet edilmiş ve adı geçen görüş ve taleplerimiz iletilmiştir.  
Görüşmede PKK’nın kamusal alana taşan kara propagandasından, STK görünümü altında gösterdiği faaliyetlerden ve teröristbaşına İtalyan belediyeleri tarafından fahri hemşehrilik verilmesinden duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiş, ayrıca terör örgütünün ve yandaşlarının bu tür eylemlerinin engellenmesi yönündeki talebimiz tekrarlanarak, İtalyan hükümetinin terörle mücadele hususundaki sorumluluğu vurgulanmıştır."
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