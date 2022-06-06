İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

"Roma Büyükelçiliğimizin evvelce yaptığı girişimlere rağmen son olarak 4 Haziran 2022 tarihinde Roma’da PKK sembolleri ve teröristbaşının fotoğraflarının alenen sergilendiği PKK gösterisinden duyduğumuz rahatsızlığın ifade edilmesi amacıyla İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi bugün (6 Haziran) Bakanlığımıza davet edilmiş ve adı geçen görüş ve taleplerimiz iletilmiştir.