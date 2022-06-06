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İTÜ, Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi
İTÜ, Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi
İTÜ'de Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirildi. Polimer üzerine damlatılan tükürüğe floresans özellikli ışık yansıtılarak anında sonuç alınıyor. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Covid-19'u anlık olarak tespit edebilecek polimerik bir malzemeden test kiti geliştirdi.İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, koronavirüsü cep telefonu tabanlı hızlı tanı kiti ile anlık tespit edebilmek amacıyla çalışma yaptı.Laboratuvar ortamında prototip geliştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, yeni bir sentetik yöntemle floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme ile kağıt tabanlı bir tanı kiti tasarlandı.Geliştirilen sistemle Covid-19 ve varyantları, tükürükten alınan örnekle bir saniye gibi kısa sürede tespit edilebilecek."Yüzde 95 başarı elde edildi"Bu kitin mevcut test sistemlerine kıyasla yeni ve uygun maliyetli bir prototip sunduğunu aktaran Prof. Dr. Yusuf Yağcı, "Hasta örnekleri üzerinde gerçekleştirilen PCR testleriyle büyük uyum göstermiş ve yüzde 95 başarı elde edilmiştir." dedi.Yağcı, çalışmadan elde edilen sonuçların "Microchimica Acta" adlı uluslararası bir dergide de yayınlandığını sözlerine ekledi.
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itü, koronavirüs

İTÜ, Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi

10:10 06.06.2022
İTÜ, Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi
İTÜ, Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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İTÜ'de Kovid-19'u bir saniyede tespit eden kit geliştirildi. Polimer üzerine damlatılan tükürüğe floresans özellikli ışık yansıtılarak anında sonuç alınıyor.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Covid-19'u anlık olarak tespit edebilecek polimerik bir malzemeden test kiti geliştirdi.

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Yağcı yürütücülüğünde, doktora öğrencisi Tuğba Çeliker ile Ege Üniversitesi'nin farklı fakülte ve bölümlerinden araştırmacılar, koronavirüsü cep telefonu tabanlı hızlı tanı kiti ile anlık tespit edebilmek amacıyla çalışma yaptı.
Laboratuvar ortamında prototip geliştirmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, yeni bir sentetik yöntemle floresans ve biyo uyumlu polimerik malzeme ile kağıt tabanlı bir tanı kiti tasarlandı.

Geliştirilen sistemle Covid-19 ve varyantları, tükürükten alınan örnekle bir saniye gibi kısa sürede tespit edilebilecek.

"Yüzde 95 başarı elde edildi"

Bu kitin mevcut test sistemlerine kıyasla yeni ve uygun maliyetli bir prototip sunduğunu aktaran Prof. Dr. Yusuf Yağcı, "Hasta örnekleri üzerinde gerçekleştirilen PCR testleriyle büyük uyum göstermiş ve yüzde 95 başarı elde edilmiştir." dedi.

Yağcı, çalışmadan elde edilen sonuçların "Microchimica Acta" adlı uluslararası bir dergide de yayınlandığını sözlerine ekledi.
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