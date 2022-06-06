https://tr.sputniknews.com/20220606/izmirde-camilerin-hoparlorunden-muzik-calan-kisi-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1057054013.html
İzmir'de camilerin hoparlöründen müzik çalan kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı
İzmir'de camilerin hoparlöründen müzik çalan kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı
İzmir Torbalı'da cami hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un seslendirdiği 'Yüzünü Göremem' şarkısını çalan elektrik teknisyeni, gözaltına alınmasının ardından adli... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T19:56+0300
2022-06-06T19:56+0300
2022-06-06T19:57+0300
türkiye
izmir
torbalı
cami
hoparlör
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İzmir'in Torbalı ilçesinde, merkezi ezan sistemine girerek, 4 caminin hoparlöründen müzik yayını yapan kişinin, elektronik teknisyeni F.G. olduğu belirlendi. Sosyal medyada, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki 4 camiden, Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' şarkısının çalındığı video paylaşıldı. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine, 25 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili soruşturma başlattı. Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezi ezan sistemine girilerek 50 saniye boyunca müzik yayını yapıldığı belirtildi. Açıklamada, olay hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Müftülük görevlilerinin ise hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattığı kaydedildi.Soruşturma kapsamında, müzik yayınını yapan kişinin, F.G. olduğu tespit edildi. Elektronik teknisyeni olan F.G., olaydan 2 gün sonra gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, F.G.'yle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220526/izmirde-merkezi-ezan-sistemine-girdiler-cami-hoparlorunden-bulent-ersoy-dinlettiler-1056698529.html
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izmir, torbalı, cami, hoparlör, bülent ersoy
İzmir'de camilerin hoparlöründen müzik çalan kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı
19:56 06.06.2022 (güncellendi: 19:57 06.06.2022) Abone ol
İzmir Torbalı'da cami hoparlörlerinden Bülent Ersoy'un seslendirdiği 'Yüzünü Göremem' şarkısını çalan elektrik teknisyeni, gözaltına alınmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, merkezi ezan sistemine girerek, 4 caminin hoparlöründen müzik yayını yapan kişinin, elektronik teknisyeni F.G. olduğu belirlendi.
Sosyal medyada, Torbalı'nın Ayrancılar Mahallesi'ndeki 4 camiden, Bülent Ersoy'un 'Yüzünü Göremem' şarkısının çalındığı video paylaşıldı.
Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine, 25 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında meydana geldiği belirtilen olayla ilgili soruşturma başlattı. Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, merkezi ezan sistemine girilerek 50 saniye boyunca müzik yayını yapıldığı belirtildi. Açıklamada, olay hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı da belirtildi. Müftülük görevlilerinin ise hemen müdahale ederek ses sistemlerini kapattığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında, müzik yayınını yapan kişinin, F.G. olduğu tespit edildi. Elektronik teknisyeni olan F.G., olaydan 2 gün sonra gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Torbalı Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, F.G.'yle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.