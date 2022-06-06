https://tr.sputniknews.com/20220606/izmirde-kuyumcuya-soygun-girisimi-goruntulendi-telefonu-alinca-korkup-kacti-1057019475.html
İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi görüntülendi: 'Telefonu alınca korkup kaçtı'
İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi görüntülendi: 'Telefonu alınca korkup kaçtı'
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, başında motosiklet kaskı, elinde tabancayla bir kuyumcu dükkanına giren soyguncu; kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T02:45+0300
2022-06-06T02:45+0300
2022-06-06T03:11+0300
kuyumcu
izmir
korku
türkiye
motosiklet
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Cuma günü Önder Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu, kuyumcu dükkanına geldi. Elindeki poşeti dükkan sahibi kadına uzatıp altınla doldurmasını isteyen silahlı soyguncu, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması sonucu panikleyerek kaçtı. Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
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kuyumcu, izmir, korku, motosiklet
İzmir’de, kuyumcuya soygun girişimi görüntülendi: 'Telefonu alınca korkup kaçtı'
02:45 06.06.2022 (güncellendi: 03:11 06.06.2022) Abone ol
İzmir’in Gaziemir ilçesinde, başında motosiklet kaskı, elinde tabancayla bir kuyumcu dükkanına giren soyguncu; kuyumcunun cep telefonunu eline alması üzerine korkarak kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Cuma günü Önder Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında başında motosiklet kaskı, elinde de tabanca olan bir soyguncu, kuyumcu dükkanına geldi.
Elindeki poşeti dükkan sahibi kadına uzatıp altınla doldurmasını isteyen silahlı soyguncu, tezgahın arkasında bulunan dükkan sahibinin eline telefonunu alması sonucu panikleyerek kaçtı.
Olay anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.