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https://tr.sputniknews.com/20220606/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1057056652.html
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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izmir
orman yangını
balçova
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Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
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izmir, orman yangını, balçova

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

21:52 06.06.2022 (güncellendi: 21:53 06.06.2022)
© DHAİzmir'de orman yangını
İzmir'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© DHA
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İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.
Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
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