https://tr.sputniknews.com/20220606/izmirde-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-ediliyor-1057056652.html

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor

İzmir'in Balçova ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahale başlattı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T21:52+0300

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izmir

orman yangını

balçova

türkiye

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Balçova ilçesi Teleferik yakınlarında saat 20.00 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple orman yangını çıktı.Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 10 arazöz, 5 su tankeri, 2 helikopter ve yangın söndürme uçakları sevk edildi. Ekipler havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.

izmir

balçova

türkiye

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izmir, orman yangını, balçova