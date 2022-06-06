https://tr.sputniknews.com/20220606/jason-statham-ve-rosie-huntington-whiteley-antalyada-tatil-yapti-1057032630.html

Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley, Antalya'da tatil yaptı

Jason Statham ve Rosie Huntington-Whiteley, Antalya'da tatil yaptı

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham, geçen yıl 'Operation Fortune' filminin çekimleri için geldiği Antalya'da, bu kez eşi ve çocuklarıyla tatil yaptı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T12:34+0300

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tatil

jason statham

guy ritchie

yaşam

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Antalya'da çekimleri yapılan, yönetmen Guy Ritchie imzalı 'Operation Fortune: Servet Operasyonu' filminin başrol oyuncusu Jason Statham, çekimler sırasında 2 ay kaldığı Regnum Carya Otel'e bu kez tatil yapmaya geldi. 'Crown' villasında konaklayan Statham, eşi Rosie Huntington-Whiteley ve çocuklarıyla otelde 1 hafta konakladı. Statham ve ailesi, dün ülkelerine döndü.Jason Statham, otelden ayrılmadan önce Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk ile akşam yemeği yedi. Statham, Türkiye'ye hayran kaldığını, özellikle Antalya'yı çok sevdiğini, fırsat bulduğunda yeniden geleceğini söyledi. Sosyal medya hesabından Statham ile fotoğrafını paylaşan Öztürk, "Tekrar hoşgeldiniz" mesajını yazdı.

https://tr.sputniknews.com/20210319/ingiliz-senarist-ve-yonetmenguyritchieantalya-osbyi-ziyaret-etti-1044069199.html

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tatil, jason statham, guy ritchie