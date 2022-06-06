Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220606/lgs-sinavi-sonrasi-hava-almaya-gittigi-ormanda-mahsur-kaldi-1057017971.html
LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı
LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2 saat süren çalışmanın ardından AFAD... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T00:43+0300
2022-06-06T00:43+0300
türkiye
bursa
liseye geçiş sistemi (lgs)
liselere geçiş sistemi (lgs)
afad
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057017825_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_f1a7494e7d5a5af1e4ea2f2cfb069661.jpg
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında hava almak için ormanlık alana hava almaya giden Burak Pıtırkan (14), havanın aniden kararmasıyla birlikte su bendinin bulunduğu alanda mahsur kaldı. Pıtırkan, telefonla ailesine mahsur kaldığını söyledi. Ailesi durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Pıtırkan'ı mahsur kaldığı su bendinde 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Pıtırkan, kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan genç ailesine teslim edildi.
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057017825_630:0:3270:1980_1920x0_80_0_0_ef7ede263a84867167c76b18d68be64d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, liseye geçiş sistemi (lgs), liselere geçiş sistemi (lgs), afad

LGS sınavı sonrası hava almaya gittiği ormanda mahsur kaldı

00:43 06.06.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDALBursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA / AHMET BERKE ERDAL
Abone olTelegram
Bursa'da Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrası ormanlık alana yürümeye giden 14 yaşındaki genç, mahsur kaldığı yerden 2 saat süren çalışmanın ardından AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak ailesine teslim edildi.
Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Liselere Geçiş Sistemi sınavı sonrasında hava almak için ormanlık alana hava almaya giden Burak Pıtırkan (14), havanın aniden kararmasıyla birlikte su bendinin bulunduğu alanda mahsur kaldı. Pıtırkan, telefonla ailesine mahsur kaldığını söyledi. Ailesi durumu AFAD ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, Pıtırkan'ı mahsur kaldığı su bendinde 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı. Pıtırkan, kendisini kurtaran AFAD ekiplerine sarılarak teşekkür etti. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan genç ailesine teslim edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала