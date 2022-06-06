https://tr.sputniknews.com/20220606/mariah-careye-20-milyon-dolarlik-telif-davasi-1057040812.html
Mariah Carey'e 20 milyon dolarlık telif davası
Mariah Carey'e 20 milyon dolarlık telif davası
Şarkıcı Andy Stone, Mariah Carey'e 'All I Want For Christmas Is You' şarkısı için 20 milyon dolar değerinde telif davası açtı. Stone, Carey'den 5 yıl önce aynı... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T15:02+0300
2022-06-06T15:02+0300
2022-06-06T15:10+0300
mariah carey
yaşam
telif hakkı davası
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Şarkıcı Mariah Carey, bir Noel klasiği şarkısı olan ‘All I Want for Christmas Is You’ nedeniyle beş yıl önce aynı isimle bir şarkı yazdığını söyleyen söz yazarı ve şarkıcı Andy Stone tarafından dava edildi.Gazete Duvar’ın Reuters'dan aktardığına göre, New Orleans federal mahkemesine yapılan şikayette Andy Stone, diğer iddiaların yanı sıra telif hakkı ihlali ve zimmete para geçirme nedeniyle Carey ve Sony Music Entertainment'den az 20 milyon dolar tazminat talep ediyor. Country pop grubu Vince Vance & The Valiants'in üyesi olan Stone, Carey ve Sony'yi ‘popülerliğini ve benzersiz tarzını’ yasadışı bir şekilde kullanmakla suçladı.Söz ve melodi benzemiyorStone, 1989 yapımlı Vince Vance & The Valiants grubunun All I Want for Christmas Is You şarkısının söz yazarlarından birisi. Ancak, Carey ve Stone'un şarkılarının farklı söz ve melodileri var. Davanın, şarkının ismi için açıldığı öğrenildi.Carey'in şarkısı 1994 tarihli ‘Merry Christmas’ albümünde yer aldı. Şarkı halen Billboard Hot 100 tablosunun zirvesinde yer almayı başarıyor.Stone, kendi şarkısının 1993 Noel sezonunda ‘kapsamlı bir şekilde yayınlandığını’ ve ayrıca Billboard listelerinde de yer aldığını söyledi. Şikayette, Stone'un avukatlarının sanıklarla izinsiz kullanım iddiaları hakkında ilk kez Nisan 2021'de temasa geçtiği, ancak ‘herhangi bir anlaşmaya varamadıkları’ belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20180419/eski-menajerinden-mariah-carey-taciz-suclamasi-1033091730.html
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mariah carey, telif hakkı davası
Mariah Carey'e 20 milyon dolarlık telif davası
15:02 06.06.2022 (güncellendi: 15:10 06.06.2022) Abone ol
Şarkıcı Andy Stone, Mariah Carey'e 'All I Want For Christmas Is You' şarkısı için 20 milyon dolar değerinde telif davası açtı. Stone, Carey'den 5 yıl önce aynı isimle bir şarkı yayınladığını belirtti.
Şarkıcı Mariah Carey, bir Noel klasiği şarkısı olan ‘All I Want for Christmas Is You’ nedeniyle beş yıl önce aynı isimle bir şarkı yazdığını söyleyen söz yazarı ve şarkıcı Andy Stone tarafından dava edildi.
Gazete Duvar’ın Reuters'dan aktardığına göre, New Orleans federal mahkemesine yapılan şikayette Andy Stone, diğer iddiaların yanı sıra telif hakkı ihlali ve zimmete para geçirme nedeniyle Carey ve Sony Music Entertainment'den az 20 milyon dolar tazminat talep ediyor. Country pop grubu Vince Vance & The Valiants'in üyesi olan Stone, Carey ve Sony'yi ‘popülerliğini ve benzersiz tarzını’ yasadışı bir şekilde kullanmakla suçladı.
Söz ve melodi benzemiyor
Stone, 1989 yapımlı Vince Vance & The Valiants grubunun All I Want for Christmas Is You şarkısının söz yazarlarından birisi. Ancak, Carey ve Stone'un şarkılarının farklı söz ve melodileri var. Davanın, şarkının ismi için açıldığı öğrenildi.
Carey'in şarkısı 1994 tarihli ‘Merry Christmas’ albümünde yer aldı. Şarkı halen Billboard Hot 100 tablosunun zirvesinde yer almayı başarıyor.
Stone, kendi şarkısının 1993 Noel sezonunda ‘kapsamlı bir şekilde yayınlandığını’ ve ayrıca Billboard listelerinde de yer aldığını söyledi. Şikayette, Stone'un avukatlarının sanıklarla izinsiz kullanım iddiaları hakkında ilk kez Nisan 2021'de temasa geçtiği, ancak ‘herhangi bir anlaşmaya varamadıkları’ belirtildi.