https://tr.sputniknews.com/20220606/market-iscisi-anlatti-sendikaya-uye-oldugumu-duyduklarinda-apar-topar-isten-cikardilar-1057034747.html

Market işçisi anlattı: ‘Sendikaya üye olduğumu duyduklarında apar topar işten çıkardılar’

Market işçisi anlattı: ‘Sendikaya üye olduğumu duyduklarında apar topar işten çıkardılar’

Hakmar İşçisi Şener Demir, işten çıkarılması konusunda “Şirket benim sendikaya üye olduğumu öğrenince 27’sinde apar topar işten çıkardılar. Kıdem tazminatını... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:18+0300

2022-06-06T13:18+0300

2022-06-06T13:18+0300

seyir hali

radyo

sendika

mağaza

market

kod 46

kod 29

hakmar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057034595_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_614b7ba5458af13f6ca548dd8108825a.jpg

Market işçisi anlattı: ‘Sendikaya üye olduğumu duyduklarında apar topar işten çıkardılar’ Market işçisi anlattı: ‘Sendikaya üye olduğumu duyduklarında apar topar işten çıkardılar’

Radyo Sputnik’te konuşan Hakmar işçisi ve Mağaza Market Sen üyesi Şener Demir, işten çıkarılma sürecini Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Demir, çalıştığı son altı ayda yaşadıklarını “Beş yıldan beri çalışıyordum. Çeşitli mağazaları düzenlemem için beni yönlendirdiler. Verisel ve mağaza düzeni olarak şirkete elimden geldiğince katkı sağladım. Bu senenin başında şirkette değişim oldu. Pazarlama müdürleri değişti. Biz mağaza sorumluları olarak verilen görevleri yerine getirmekle mükellefiz. Altı ayda dört tane bölge sorumlusu değiştirdim. Her gelen bölge sorumlusu devir envanteri yaptırdı. Envanterler kötü çıktı. Buna istinaden bizden savunmalar alındı. Neden kötü çıktığına dair bize tehditler savruldu. Bölge sorumlusu, pazarlama müdürü, bölge genel müdürü yani herkes kendi çıkarı açısından onlar da hesap veriyorlar. Kendi çıkarları açısından bize tehditler savurdular. İşi bırakmamız istendi. Karşı çıkınca ‘Az onurlu ol, kendin istifa et’ denildi. Bizimle çalışmak istemiyorlarsa tazminatımızı verebileceklerini söyledik. Bizi ‘sizi öyle bir koddan çıkartırız ki bir daha hiçbir kurumsal şirkette çalışamazsınız’ diye tehdit ettiler. Mahkemelerde sürüneceğimizi ve mahkemeleri uzatmak için ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Hayatımızı zehir edeceklerini söylüyorlar açıkçası” diye aktardı.‘Her şekilde suçlu duruma biz düşecektik’İşten atılma sebebini anlatan Demir, kendilerine söylenenleri uyguladıklarını söyledi:“Benim işten atılma sebebim 13 Mayıs günüydü. Dolapta 13 tarihli paketli etler vardı. Bunları bizden satmamız istendi. Şirketin iç denetimi yakaladı. Normal şartlarda aynı gün tarihli ürünlere bir şey demiyorlardı. Bu son geldikleri denetimde tavukları dolaptan çıkardılar. Depoya aldılar. O arada mağaza içerisinde diğer kontrolleri yaptılar. Denetim bitmeden önce bölge sorumlusu bana ‘bunları denetim bittikten sonra yerine koyalım, satalım, aksi takdirde bunun hesabını ne sen verebilirsin ne ben verebilirim’ dedi. Ben bana verilen talimatları yerine getirdim. Oraya koymasaydım ve fireye çıkartsaydık bu sefer şirketi zarara sokmaktan bizi işten atacaklardı. Her şekilde suçlu duruma biz düşecektik.”‘Şirket benim sendikaya üye olduğumu öğrenince 27’sinde apar topar işten çıkardılar’Demir, sendikaya üye oluşu ve işten çıkarılmasını “Dolaba koyduk tekrar, görüntü de var. Bölge sorumlusu tavukları dolaba dizerken başımızda dikiliyor. Bugün satılması ve bitirilmesi üzerine cümleler kuruyor. Biz ne kadar istemesek de ürünleri koyuyoruz ve satıyoruz. Bu beşinci ayın 13’ünde gerçekleşiyor, 27’sinde herhangi bir tutanak, savunma, ihtar, disiplin olmadan işten çıkarılıyorum. Bundan önce tek başıma şirkette haklarımı kendi başıma koruyordum. Baktım olacak gibi değil, internette bana yardım edebilecek her yolu araştırmaya başladım. Mağaza Market-Sen sürekli karşıma çıktı. İrtibata geçtik. Durumu anlattım. Onlar da bana seve seve yardımcı olacaklarını anlattılar. Ne yapabileceğimizi anlattılar. Şirket benim sendikaya üye olduğumu öğrenince 27’sinde apar topar işten çıkardılar” diye açıkladı.‘Onlara göre bana tazminat verdikleri zaman şirket zarara uğruyor’Uzlaşma sürecine gideceklerini belirten Demir, sonuç alınamazsa işe iade davası açacaklarını “İlk etapta uzlaşma için avukatla beraber görüştük. Eğer uzlaşmak istemezseler tabii ki işe iade davasını açacağız. Avukat şu an ne derse onu yapacağız. Zaten kıdem tazminatını vermemek için beni Kod 46’dan attılar. Onlara göre bana tazminat verdikleri zaman şirket zarara uğruyor. Bana en fazla ne kadar verecek? Beş yıllık elemanım, 20-30 milyar para yapıyor. Bunu vermemek için insanların hayatlarıyla oynuyorlar” diye vurguladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, sendika, mağaza, market, kod 46, kod 29, hakmar, аудио