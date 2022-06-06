https://tr.sputniknews.com/20220606/meteorolojiden-sari-uyari-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1057022084.html
Meteorolojiden 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteorolojiden 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak bekleniyor. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T06:33+0300
2022-06-06T06:33+0300
2022-06-06T06:33+0300
yaşam
hava durumu
meteoroloji
yağmur
edirne
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak nedeniyle 'sarı' uyarı yapıldı.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor.
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hava durumu, meteoroloji, yağmur, edirne
Meteorolojiden 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.
Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak nedeniyle 'sarı' uyarı yapıldı.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor.