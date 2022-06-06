https://tr.sputniknews.com/20220606/meteorolojiden-sari-uyari-kuvvetli-saganak-bekleniyor-1057022084.html

Meteorolojiden 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteorolojiden 'sarı' uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' uyarıda, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak bekleniyor. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

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2022-06-06T06:33+0300

2022-06-06T06:33+0300

yaşam

hava durumu

meteoroloji

yağmur

edirne

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için gök gürültülü kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.Sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak nedeniyle 'sarı' uyarı yapıldı.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’da da toz taşınımı bekleniyor.

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hava durumu, meteoroloji, yağmur, edirne