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Muğla'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti
Muğla'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı İngiliz uyruklu turist yaşamını yitirdi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T18:53+0300
2022-06-06T18:53+0300
türkiye
muğla
turist
ingiliz
trafik kazası
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E.T.'nin kullandığı 16 EC 714 plakalı otomobil, Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Patrica Bernadette Ward'a (71) çarptı.Çarpmanın şiddetiyle otomobil ile duvar arasında sıkışan İngiliz uyruklu Ward, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, turistin hayatını kaybettiği belirlendi.Turistin cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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muğla, turist, ingiliz, trafik kazası

Muğla'da otomobilin çarptığı İngiliz turist hayatını kaybetti

18:53 06.06.2022
© İHAPolis, olay yeri, polis araçları
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, otomobilin çarptığı İngiliz uyruklu turist yaşamını yitirdi.
E.T.'nin kullandığı 16 EC 714 plakalı otomobil, Adnan Menderes Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Patrica Bernadette Ward'a (71) çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobil ile duvar arasında sıkışan İngiliz uyruklu Ward, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, turistin hayatını kaybettiği belirlendi.
Turistin cenazesi polis ve savcının incelemesinin ardından, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü E.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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