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Muğla'nın 3 farklı noktasında yangın
Muğla'nın 3 farklı noktasında yangın
Muğla'nın 3 farklı noktasında eş zamanlı olarak yangın çıktı. Fethiye'de çıkan yangın kısa zamanda kontrol altına alınırken Bodrum ve Seydikemer'deki alevlere... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T15:28+0300
2022-06-06T15:28+0300
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Muğla'nın üç farklı noktasında çıkan yangınlardan biri söndürüldü. İlk yangın haberi, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormandan geldi. Saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.Bodrum'un Bitez Mahallesinde saat 13.00 sıralarında tarım arazilerinin bulunduğu orman ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, büyümeye başladı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Seydikemer ilçesindeki yangına da müdahale ediliyor. Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/adalarda-orman-yangini-tatbikati-1057042204.html
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türkiye, muğla, orman yangını

Muğla'nın 3 farklı noktasında yangın

15:28 06.06.2022
© AAMuğla'nın 3 farklı noktasında yangın
Muğla'nın 3 farklı noktasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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Muğla'nın 3 farklı noktasında eş zamanlı olarak yangın çıktı. Fethiye'de çıkan yangın kısa zamanda kontrol altına alınırken Bodrum ve Seydikemer'deki alevlere müdahale sürüyor.
Muğla'nın üç farklı noktasında çıkan yangınlardan biri söndürüldü. İlk yangın haberi, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormandan geldi. Saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.
Bodrum'un Bitez Mahallesinde saat 13.00 sıralarında tarım arazilerinin bulunduğu orman ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, büyümeye başladı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Seydikemer ilçesindeki yangına da müdahale ediliyor. Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor.
Adalar'da orman yangını tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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Adalar'da orman yangını tatbikatı
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