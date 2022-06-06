https://tr.sputniknews.com/20220606/muglanin-3-farkli-noktasinda-yangin-1057042679.html

Muğla'nın 3 farklı noktasında yangın

Muğla'nın 3 farklı noktasında yangın

Muğla'nın 3 farklı noktasında eş zamanlı olarak yangın çıktı. Fethiye'de çıkan yangın kısa zamanda kontrol altına alınırken Bodrum ve Seydikemer'deki alevlere... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T15:28+0300

2022-06-06T15:28+0300

2022-06-06T15:28+0300

türkiye

türkiye

muğla

orman yangını

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057042483_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_cb000e71866f76d8aa90d2000e936fd5.jpg

Muğla'nın üç farklı noktasında çıkan yangınlardan biri söndürüldü. İlk yangın haberi, Fethiye'nin Karagözler Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormandan geldi. Saat 13.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başlayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.Bodrum'un Bitez Mahallesinde saat 13.00 sıralarında tarım arazilerinin bulunduğu orman ve otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler, büyümeye başladı. Dumanların yükseldiğini görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölge halkının da müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Seydikemer ilçesindeki yangına da müdahale ediliyor. Dereköy Mahallesi Sarıyer mevkisindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.Bölgeye helikopter sevk edilirken, alevlere havadan müdahale sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220606/adalarda-orman-yangini-tatbikati-1057042204.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, muğla, orman yangını