https://tr.sputniknews.com/20220606/musktan-sahte-kullanicilari-gizledigi-gerekcesiyle-44-milyar-dolarlik-twitter-alimini-iptal-tehdidi-1057045278.html
Musk'tan sahte kullanıcıları gizlediği gerekçesiyle 44 milyar dolarlık Twitter alımını iptal tehdidi
Musk'tan sahte kullanıcıları gizlediği gerekçesiyle 44 milyar dolarlık Twitter alımını iptal tehdidi
Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma anlaşması yılan hikayesine döndü. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T16:37+0300
2022-06-06T16:37+0300
2022-06-06T17:23+0300
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Tesla ve SpaceX CEO'sunun avukatlarının sosyal medya devine gönderdiği mektupta, 'Twitter'ın yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiği ve Elon Musk'ın birleşme sözleşmesini feshetme hakkını saklı tuttuğu' belirtildi. Şirketin 'Musk'ın sahte kullanıcılarla ilgili kendi analizinin ortaya çıkaracağı şeyden duyduğu endişe nedeniyle talep edilen verileri sakladığına dair daha fazla şüpheye neden olduğu' ikazında bulunan mektupta şu vurgu yapıldı: "Musk, şirketin aktif direniş sergilediğine ve bilgilenme haklarına engel olduğuna inanıyor."Mektup, piyasa işlemlerin başlaması öncesi Twitter hisselerinde yüzde 5.5'lik düşüşe yol açtı.
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elon musk, twitter
Musk'tan sahte kullanıcıları gizlediği gerekçesiyle 44 milyar dolarlık Twitter alımını iptal tehdidi
16:37 06.06.2022 (güncellendi: 17:23 06.06.2022) Abone ol
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Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Elon Musk'ın 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma anlaşması yılan hikayesine döndü.
Tesla ve SpaceX CEO'sunun avukatlarının sosyal medya devine gönderdiği mektupta, 'Twitter'ın yükümlülüklerini açıkça ihlal ettiği ve Elon Musk'ın birleşme sözleşmesini feshetme hakkını saklı tuttuğu' belirtildi.
Şirketin 'Musk'ın sahte kullanıcılarla ilgili kendi analizinin ortaya çıkaracağı şeyden duyduğu endişe nedeniyle talep edilen verileri sakladığına dair daha fazla şüpheye neden olduğu' ikazında bulunan mektupta şu vurgu yapıldı: "Musk, şirketin aktif direniş sergilediğine ve bilgilenme haklarına engel olduğuna inanıyor."
Mektup, piyasa işlemlerin başlaması öncesi Twitter hisselerinde yüzde 5.5'lik düşüşe yol açtı.