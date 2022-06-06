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https://tr.sputniknews.com/20220606/nijeryada-kiliseye-saldiri-21-olu-1057033629.html
Nijerya'da kiliseye saldırı: 21 ölü
Nijerya'da kiliseye saldırı: 21 ölü
Nijerya'nın güneybatısında bir kilisenin hedef alındığı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T12:58+0300
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nijerya
dünya
kilise
saldırı
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Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında dün bir Katolik kilisesine silahlı saldırganlarca patlayıcılarla saldırı düzenlendi. 21 kişi hayatını kaybetti, yaralılar da var.Yerel yetkili önce kilisede dinamit patladığını, ardından ayin esnasında silahlı saldırganların kilise camlarından içeri ateş açtığını anlattı.
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nijerya, kilise, saldırı

Nijerya'da kiliseye saldırı: 21 ölü

12:58 06.06.2022 (güncellendi: 13:06 06.06.2022)
© AFP 2022 / -Nijerya- Kilise saldırı
Nijerya- Kilise saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AFP 2022 / -
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Nijerya'nın güneybatısında bir kilisenin hedef alındığı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti.
Afrika ülkesi Nijerya'nın güneybatısında dün bir Katolik kilisesine silahlı saldırganlarca patlayıcılarla saldırı düzenlendi.
21 kişi hayatını kaybetti, yaralılar da var.
Yerel yetkili önce kilisede dinamit patladığını, ardından ayin esnasında silahlı saldırganların kilise camlarından içeri ateş açtığını anlattı.
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