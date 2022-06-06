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Ordu’da amca-yeğen kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu’da amca-yeğen kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T19:35+0300
2022-06-06T19:36+0300
türkiye
ordu
akraba
kavga
amca
yeğen
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Sabah saatlerinde Ordu’nun Çatalpınar ilçesine bağlı Karahamza Mahallesi’nde aralarında daha önceden husumet bulunan Cevat Kuzdere, yeğenleri Süleyman, Necmettin ve yeğeninin eşi Hanım Kuzdere ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Amca Kuzdere tabanca ile yeğenlerine kurşun yağdırdı. Bu sırada Süleyman Kuzdere de tabancasıyla karşılık verdi. Necmettin Kuzdere, olay yerinde hayatını kaybederken, Süleyman Kuzdere, Hanım Kuzdere ve Cevat Kuzdere yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Ünye ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.
türkiye
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ordu, akraba, kavga, amca, yeğen

Ordu’da amca-yeğen kavgası: 1 ölü, 3 yaralı

19:35 06.06.2022 (güncellendi: 19:36 06.06.2022)
© DHAOrdu’da amca-yeğen kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
Ordu’da amca-yeğen kavgası: 1 ölü, 3 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© DHA
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Ordu’nun Çatalpınar ilçesinde amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Sabah saatlerinde Ordu’nun Çatalpınar ilçesine bağlı Karahamza Mahallesi’nde aralarında daha önceden husumet bulunan Cevat Kuzdere, yeğenleri Süleyman, Necmettin ve yeğeninin eşi Hanım Kuzdere ile tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Amca Kuzdere tabanca ile yeğenlerine kurşun yağdırdı. Bu sırada Süleyman Kuzdere de tabancasıyla karşılık verdi. Necmettin Kuzdere, olay yerinde hayatını kaybederken, Süleyman Kuzdere, Hanım Kuzdere ve Cevat Kuzdere yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Ünye ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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