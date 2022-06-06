https://tr.sputniknews.com/20220606/pique-shakirayi-aldatti-iddialari-sonrasi-ciftten-aciklama-11-yillik-birliktelik-sona-erdi-1057023681.html
'Pique, Shakira'yı aldattı' iddiaları sonrası çiftten açıklama: 11 yıllık birliktelik sona erdi
'Pique, Shakira'yı aldattı' iddiaları sonrası çiftten açıklama: 11 yıllık birliktelik sona erdi
Dünyanın en ünlü çiftlerinden olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile Barcelona futbol kulübünün yıldızı Gerard Pique 11 yıllık birlikteliklerini... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T10:01+0300
2022-06-06T10:01+0300
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yaşam
shakira
gerard pique
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Aldatma iddiaları sonrası cumartesi günü yazılı açıklama yayınlayan Shakira- Pique çifti ayrılık haberlerini doğruladı ve önceliklerinin çocukları olduğunun altını çizip onların zarar görmemesi için mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Çiftin Milan ve Sasha adında iki çocuğu var. Üç Grammy ödülüne layık görülen ve 'Hips Don't Lie' ve 'Whenever, Wherever' gibi şarkıları piyasaya kazandıran 45 yaşındaki Shakira toplamda 60 milyondan fazla albüm sattı. İspanya ile 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu tadan 35 yaşındaki Pique, Barcelona ile de üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu. Shakira, Güney Afrika'nın 2010'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın resmi şarkısı 'Waka Waka'yı da seslendirmişti. Çift şarkının klip çekiminde tanışmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220603/aldatma-iddiasi-ortaya-atilmisti-gerard-pique-ve-shakira-ciftinin-aciklama-yapmasi-bekleniyor-1056948198.html
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'Pique, Shakira'yı aldattı' iddiaları sonrası çiftten açıklama: 11 yıllık birliktelik sona erdi
10:01 06.06.2022 (güncellendi: 10:02 06.06.2022) Abone ol
Dünyanın en ünlü çiftlerinden olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira ile Barcelona futbol kulübünün yıldızı Gerard Pique 11 yıllık birlikteliklerini sonlandırdıklarını duyurdu.
Aldatma iddiaları sonrası cumartesi günü yazılı açıklama yayınlayan Shakira- Pique çifti ayrılık haberlerini doğruladı ve önceliklerinin çocukları olduğunun altını çizip onların zarar görmemesi için mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Çiftin Milan ve Sasha adında iki çocuğu var.
Üç Grammy ödülüne layık görülen ve 'Hips Don't Lie' ve 'Whenever, Wherever' gibi şarkıları piyasaya kazandıran 45 yaşındaki Shakira toplamda 60 milyondan fazla albüm sattı.
İspanya ile 2010 Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Şampiyonası şampiyonluğunu tadan 35 yaşındaki Pique, Barcelona ile de üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.
Shakira, Güney Afrika'nın 2010'da ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın resmi şarkısı 'Waka Waka'yı da seslendirmişti. Çift şarkının klip çekiminde tanışmıştı.