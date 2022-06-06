https://tr.sputniknews.com/20220606/putin-batinin-ekonomideki-hatalari-ve-yaptirimlari-kuresel-enflasyon-dalgasina-yol-acti-1057047923.html

Putin: Batı'nın ekonomideki hataları ve yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına yol açtı

Putin: Batı'nın ekonomideki hataları ve yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına yol açtı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın uzun yıllardır ekonomi alanında devam eden hatalarının ve uyguladığı yaptırımların küresel enflasyon dalgasına... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T17:41+0300

2022-06-06T17:41+0300

2022-06-06T17:51+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ekonomi

enflasyon

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Putin, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle katılımcılara atfettiği bir yazı kaleme aldı.SPIEF’in bu yıl 25. kez defa düzenleneceğini kaydeden Putin, "Forum, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşecek. Batılı ülkelerin ekonomi politikasındaki uzun yıllardır devam eden hataları ve gayrimeşru yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına, alışılmış tedarik ve üretim zincirlerinin bozulmasına, yoksulluğun ve gıda kıtlığının keskin şekilde artmasına yol açtı. Ancak bunlar olurken, yeni meydan okumalarla birlikte yeni perspektifler de oluşuyor. Bu nedenle forumun sloganı 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' son derece yerinde. 2020'li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, ekonomik egemenliğin güçlenmesinin ulusal altyapı ve teknoloji tabanının hızlı şekilde gelişmesini, uzmanların eğitim düzeyinde niteliksel artışı ve bağımsız ve verimli finansal sistemin oluşmasını öngördüğünü kaydederek "Bununla birlikte Rus ekonomisi, giderek daha fazla özel inisiyatife dayanacak ve tabii ki açıklık ve geniş uluslararası işbirliği yönündeki seyrini sürdürecek" diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220603/senegal-lideri-sall-putin-tahil-urunlerinin-ukraynadan-cikarilmasina-katki-sunmaya-hazir-1056960489.html

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rusya, vladimir putin, ekonomi, enflasyon