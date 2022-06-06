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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/putin-batinin-ekonomideki-hatalari-ve-yaptirimlari-kuresel-enflasyon-dalgasina-yol-acti-1057047923.html
Putin: Batı'nın ekonomideki hataları ve yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına yol açtı
Putin: Batı'nın ekonomideki hataları ve yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına yol açtı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın uzun yıllardır ekonomi alanında devam eden hatalarının ve uyguladığı yaptırımların küresel enflasyon dalgasına... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T17:41+0300
2022-06-06T17:51+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ekonomi
enflasyon
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Putin, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle katılımcılara atfettiği bir yazı kaleme aldı.SPIEF’in bu yıl 25. kez defa düzenleneceğini kaydeden Putin, "Forum, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşecek. Batılı ülkelerin ekonomi politikasındaki uzun yıllardır devam eden hataları ve gayrimeşru yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına, alışılmış tedarik ve üretim zincirlerinin bozulmasına, yoksulluğun ve gıda kıtlığının keskin şekilde artmasına yol açtı. Ancak bunlar olurken, yeni meydan okumalarla birlikte yeni perspektifler de oluşuyor. Bu nedenle forumun sloganı 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' son derece yerinde. 2020'li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim" ifadelerini kullandı.Rusya lideri, ekonomik egemenliğin güçlenmesinin ulusal altyapı ve teknoloji tabanının hızlı şekilde gelişmesini, uzmanların eğitim düzeyinde niteliksel artışı ve bağımsız ve verimli finansal sistemin oluşmasını öngördüğünü kaydederek "Bununla birlikte Rus ekonomisi, giderek daha fazla özel inisiyatife dayanacak ve tabii ki açıklık ve geniş uluslararası işbirliği yönündeki seyrini sürdürecek" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220603/senegal-lideri-sall-putin-tahil-urunlerinin-ukraynadan-cikarilmasina-katki-sunmaya-hazir-1056960489.html
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rusya, vladimir putin, ekonomi, enflasyon

Putin: Batı'nın ekonomideki hataları ve yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına yol açtı

17:41 06.06.2022 (güncellendi: 17:51 06.06.2022)
© Sputnik / Михаил Метцель / Fotoğraf bankasına girRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Михаил Метцель
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın uzun yıllardır ekonomi alanında devam eden hatalarının ve uyguladığı yaptırımların küresel enflasyon dalgasına, yoksulluğun artmasına ve gıda kıtlığına yol açtığını belirtti.
Putin, 15 Haziran'da başlayacak St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) nedeniyle katılımcılara atfettiği bir yazı kaleme aldı.

SPIEF’in bu yıl 25. kez defa düzenleneceğini kaydeden Putin, "Forum, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşecek. Batılı ülkelerin ekonomi politikasındaki uzun yıllardır devam eden hataları ve gayrimeşru yaptırımları, küresel enflasyon dalgasına, alışılmış tedarik ve üretim zincirlerinin bozulmasına, yoksulluğun ve gıda kıtlığının keskin şekilde artmasına yol açtı. Ancak bunlar olurken, yeni meydan okumalarla birlikte yeni perspektifler de oluşuyor. Bu nedenle forumun sloganı 'Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar' son derece yerinde. 2020'li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin - Macky Sall - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
Ukrayna krizi
Senegal lideri Sall: Putin, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılmasına katkı sunmaya hazır
3 Haziran , 21:59
Rusya lideri, ekonomik egemenliğin güçlenmesinin ulusal altyapı ve teknoloji tabanının hızlı şekilde gelişmesini, uzmanların eğitim düzeyinde niteliksel artışı ve bağımsız ve verimli finansal sistemin oluşmasını öngördüğünü kaydederek "Bununla birlikte Rus ekonomisi, giderek daha fazla özel inisiyatife dayanacak ve tabii ki açıklık ve geniş uluslararası işbirliği yönündeki seyrini sürdürecek" diye ekledi.
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