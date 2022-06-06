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Rusya, 61 ABD vatandaşına daha giriş yasağı getirdi
Rusya, 61 ABD vatandaşına daha giriş yasağı getirdi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkeye girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının listesini genişleterek, içine 61 kişi daha ekledi. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T20:40+0300
2022-06-06T21:13+0300
rusya
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son dakika
dünya
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Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya, ülkeye giriş yasağı konulan ABD vatandaşlarının listesini genişleterek, içine ABD maliye ve enerji bakanları dahil olmak üzere 61 yeni isim daha ekledi.Açıklamada, “ABD'nin Rus siyasilere ve tanınmış isimlere, ayrıca yerel iş dünyasının temsilcilerine yönelik sürekli genişleyen yaptırımlarına karşılık olarak, önde gelen askeri sanayi şirketlerinin, medya platformlarının ve derecelendirme kuruluşlarının, uçak ve gemi yapım şirketlerinin yöneticileri, ayrıca ‘kötü niyetli’ Rus siber saldırılarına ilişkin karalama haberleri ile ilgisi olan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bazı yetkilileri arasından 61 Amerikan vatandaşı daha ‘kara listeye’ dahil edildi” ifadeleri kullanıldı.Listede ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Hazine Bakanı Janet Yellen, ayrıca Fitch Group Başkanı ve CEO'su Paul Taylor ile Moody's CEO'su Rob Fauber yer alıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce 963 Amerikan vatandaşına kişisel kısıtlamalar getirmişti.
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rusya, abd, son dakika, ülkeye giriş yasağı

Rusya, 61 ABD vatandaşına daha giriş yasağı getirdi

20:40 06.06.2022 (güncellendi: 21:13 06.06.2022)
© Sputnik / Евгений ОдиноковRusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın Moskova'daki binası. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkeye girişi yasaklanan ABD vatandaşlarının listesini genişleterek, içine 61 kişi daha ekledi.
Bakanlığın sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya, ülkeye giriş yasağı konulan ABD vatandaşlarının listesini genişleterek, içine ABD maliye ve enerji bakanları dahil olmak üzere 61 yeni isim daha ekledi.
Açıklamada, “ABD'nin Rus siyasilere ve tanınmış isimlere, ayrıca yerel iş dünyasının temsilcilerine yönelik sürekli genişleyen yaptırımlarına karşılık olarak, önde gelen askeri sanayi şirketlerinin, medya platformlarının ve derecelendirme kuruluşlarının, uçak ve gemi yapım şirketlerinin yöneticileri, ayrıca ‘kötü niyetli’ Rus siber saldırılarına ilişkin karalama haberleri ile ilgisi olan ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bazı yetkilileri arasından 61 Amerikan vatandaşı daha ‘kara listeye’ dahil edildi” ifadeleri kullanıldı.
Listede ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Hazine Bakanı Janet Yellen, ayrıca Fitch Group Başkanı ve CEO'su Paul Taylor ile Moody's CEO'su Rob Fauber yer alıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı daha önce 963 Amerikan vatandaşına kişisel kısıtlamalar getirmişti.
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