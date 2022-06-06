https://tr.sputniknews.com/20220606/rusya-ukraynali-asiri-milliyetciler-svyatogorsktan-cekilmeyi-onlemek-icin-bir-kopru-havaya-ucurdu-1057048230.html

Rusya: Ukraynalı aşırı milliyetçiler Svyatogorsk’tan çekilmeyi önlemek için bir köprü havaya uçurdu

Rusya: Ukraynalı aşırı milliyetçiler Svyatogorsk’tan çekilmeyi önlemek için bir köprü havaya uçurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Svyatogorsk kentinden Ukrayna ordu birliklerinin geri çekilmelerini önlemek... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T17:46+0300

2022-06-06T17:46+0300

2022-06-06T18:35+0300

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igor konaşenkov

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Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair güncel bilgiler aktaran Konaşenkov, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin Svyatogorsk kentinden Ukrayna ordu birliklerinin geri çekilmelerini önlemek amacıyla Bogorodniçnoye yerleşim bölgesinde Severskiy Donets nehrindeki köprüyü havaya uçurduklarını ve engelleme timi yerleştirdiklerini ifade etti.Tümgeneral Konaşenkov, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin bu girişiminden sonra yaklaşık 80 Ukraynalı askerin nehri yüzerek geçtiklerini, Rus birliklerin bu kişilere ateş açmadıklarını, çekilme yolları kesilen Ukrayna birliklerinin kalan kısımlarının ise askeri araçları ve silahlarını bırakarak dağıldıklarını vurguladı.Rus komutan, “Ukraynalı askerlerin aşırı milliyetçiler tarafından yönetilen işe yaramaz Kiev rejimini savunmayı reddetmesini korkaklık olarak değil, yapılan tek doğru şey olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.Tüm Ukraynalı askerlere ve bölge savunma birliklerine bu örneği takip etme ve ‘hayatlarını kurtarmak için düşüncesizce direnişi durdurma’ çağrısında bulunan Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gönüllü olarak silah bırakan herkese iyi muamele göreceğinin ve ailesine geri döneceğinin garantisini verdiğini sözlerine ekledi.Konaşenkov, Rus ordusunun Svyatogorsk kentinin ve çevresinin kurtarılmasının sonuç aşamasına geçtiğinin altını çizdi.

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