https://tr.sputniknews.com/20220606/sendikalar-3600-ek-gosterge-kararini-degerlendirdi-ayrimcilik-ortadan-kalkmadi-devam-ediyor-1057054166.html

Sendika temsilcileri, '3600 ek gösterge' kararını değerlendirdi: Ayrımcılık ortadan kalkmadı

Sendika temsilcileri, '3600 ek gösterge' kararını değerlendirdi: Ayrımcılık ortadan kalkmadı

Sendika temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ek gösterge kararına tepki gösterdi. (KESK) Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik’e göre 2 bin 200 ek göstergesi... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T20:08+0300

2022-06-06T20:08+0300

2022-06-06T20:17+0300

ekonomi

türkiye

kesk

birleşik kamu-iş konfederasyonu

3600 ek gösterge

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge adımını kabine toplantısının ardından açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasına göre tüm memurların ek göstergelerinde 600 puan artış olacak. Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3 bin 600’den 4 bin 400’e, şube müdürü, ilçe müdürü seviyesindeki yöneticilerin ek göstergeleri ise 2 bin 200’den 3 bine çıkacak. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, 2 bin 200 ek göstergesi olan memura 600 puan artıp 2 bin 800’e çıkarmanın çalışan açısından hem maaşta hem de emeklilikte çok bir şey farkı olmayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının anlaşılır olmadığını söyleyen, 2023 Ocak’ta uygulanacak olmasını da 'seçim bağışı' olarak niteleyen KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, "Esas itibariyle 2008 tarihinde 5510 sayılı Kanuna göre göreve başlayan 1 milyon 750 bine yakın kamu emekçisi zaten bundan yararlanamıyor. Çünkü 5510 sayılı Kanuna göre bunların emekli ikramiyeleri işçiler gibi hesaplanıyor. 2008’den bu yana 2 milyona yaklaşan kamu emekçisi var. Bunlara dair bir şey yapmadı. Bunların durumu ne olacak?" diye sordu.KESK olarak taleplerinin 600 puan, 300 puan gibi artırmalar yerine "özel hizmet aylığı oranlarında" artırım olduğunu, bu sayede memurlar arasındaki "ayrımcılığın" ortadan kaldırılabileceğini ifade eden Bozgeyik, "2 bin 200 ek göstergesi olan kamu görevlisinin yüzde 100 oranında artırılmasını talep etmiştik. Bu yükseltilince herkes arasındaki ayrımcılık ortadan kalkıyor. Siz şimdi 3 bin olanı 3 bin 600’e, 2 bin 200 olanı 2 bin 800’e çıkardığınızda kamu emekçileri arasındaki ayrımı, eşitsizliği ortadan kaldırmamış oluyorsunuz" diye konuştu.Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık’a göre de Erdoğan’ın açıkladığı ek gösterge kararı olumlu bir adım değil. İktidar kanadının 'uyanıklığının' tüm kamu görevlilerinin ek göstergelerinde 600 puanlık artış sağlaması olduğunu söyleyen Balık, "Bu şu demek. Zaten bir ay içerisinde 600 puandan kaynaklı bin TL, enflasyona yenik düşecektir. Dolayısıyla bu enflasyon rakamlarında 3600’ün önemi kalmadı. 30 yıllık öğretmen bugün 5 bin 300 lira maaş alıyor. Buna bin lira daha ekleyin, 6 bin 300 lira yapar. Bu açlık sınırının altındadır. İktidar bugüne kadar bunu bekleterek çok güzel bir aldatmacayı, tiyatroyu oynadı" diye konuştu.Tüm memurlara 600 puanlık artışla denge sağlanamadığını, ayrımcılığın devam ettiğini ifade eden Balık, "Müsteşarın da öğretmenin de genel müdürün de ek göstergesi yükseltilmiş oldu. Dolayısıyla alttaki öğretmen, hizmetli ve memur ezilmeye devam edecekler. Verdikleri para kısa süre içerisinde, bir ay içerisinde ortadan kalkacak. Bu ek gösterge kararı çok bir şey ifade etmiyor. Bu adımın hiçbir anlamı yok. Ha Mehmet Kara, ha kara Mehmet" dedi.

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türkiye, kesk, birleşik kamu-iş konfederasyonu, 3600 ek gösterge