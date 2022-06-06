https://tr.sputniknews.com/20220606/sosyal-medyadan-tarihi-eser-satan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1057051196.html

Sosyal medyadan tarihi eser satan bir kişi gözaltına alındı

Sosyal medyadan tarihi eser satan bir kişi gözaltına alındı

Sivas'ta emniyet ve jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametinde düzenledikleri operasyonda, 3 adet... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T18:53+0300

2022-06-06T18:53+0300

2022-06-06T18:53+0300

türkiye

sivas

sosyal medya

tarihi eser

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Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.Zanlının ikametinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 el yazması kitap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sivas, sosyal medya, tarihi eser