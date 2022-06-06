https://tr.sputniknews.com/20220606/sosyal-medyadan-tarihi-eser-satan-bir-kisi-gozaltina-alindi-1057051196.html
Sosyal medyadan tarihi eser satan bir kişi gözaltına alındı
Sosyal medyadan tarihi eser satan bir kişi gözaltına alındı
Sivas'ta emniyet ve jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametinde düzenledikleri operasyonda, 3 adet... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T18:53+0300
2022-06-06T18:53+0300
2022-06-06T18:53+0300
türkiye
sivas
sosyal medya
tarihi eser
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Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.Zanlının ikametinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 el yazması kitap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
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sivas
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sivas, sosyal medya, tarihi eser
Sosyal medyadan tarihi eser satan bir kişi gözaltına alındı
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Sivas'ta emniyet ve jandarma ekipleri sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edilen bir şahsın ikametinde düzenledikleri operasyonda, 3 adet el yazması kitap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.
Zanlının ikametinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 el yazması kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.