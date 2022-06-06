https://tr.sputniknews.com/20220606/sri-lankada-aeroflot-ucagina-getirilen-ucus-yasagi-kaldirildi-1057036252.html
Sri Lanka'da Aeroflot uçağına getirilen uçuş yasağı kaldırıldı
Sri Lanka'da Aeroflot uçağına getirilen uçuş yasağı kaldırıldı
Sri Lanka’da mahkeme, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait Airbus 330 tipi yolcu uçağı hakkında verilen uçuş yasağı kararını bozdu. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T13:47+0300
2022-06-06T13:47+0300
2022-06-06T13:53+0300
sri lanka
dünya
rus aeroflot havayolları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054367447_43:0:1159:628_1920x0_80_0_0_10c59b94de2270deb4f4204190553eba.jpg
Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’daki Yüksek Ticaret Mahkemesi’nin, ülkede 2 Haziran’dan beri alıkonulan Aeroflot yolcu uçağının ülkeden ayrılmasını yasaklayan kararı, başsavcılığın başvurusu üstüne yapılan değerlendirme sonucu bozduğu belirtildi.Aeroflot, uçağının uçuşuna izin verilmemesi nedeniyle 2 Haziran için planlanan Kolombo-Moskova seferini gerçekleştirememişti.Aeroflot uçağına ilişkin uçuş yasağı kararının, Celestial Aviation Trading Limited isimli bir İrlanda şirketinin şikayeti üstüne alındığı belirtilmişti. Sri Lanka’nın havacılık şirketi Airport and Aviation Services Ltd’nin yetkilileri, mahkemenin, söz konusu anlaşmazlığın tamamen ticari bir meseleden kaynaklandığına ve bunun ülkelerden bağımsız bir biçimde iki şirket arasında çözülmesi gerektiğine hükmettiğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220603/aeroflot-ucagini-alikoyan-sri-lankanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1056961288.html
sri lanka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054367447_182:0:1019:628_1920x0_80_0_0_afc5e42e39d344fbb981b356b2ee6aa0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sri lanka, rus aeroflot havayolları
Sri Lanka'da Aeroflot uçağına getirilen uçuş yasağı kaldırıldı
13:47 06.06.2022 (güncellendi: 13:53 06.06.2022) Abone ol
Sri Lanka’da mahkeme, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait Airbus 330 tipi yolcu uçağı hakkında verilen uçuş yasağı kararını bozdu.
Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’daki Yüksek Ticaret Mahkemesi’nin, ülkede 2 Haziran’dan beri alıkonulan Aeroflot yolcu uçağının ülkeden ayrılmasını yasaklayan kararı, başsavcılığın başvurusu üstüne yapılan değerlendirme sonucu bozduğu belirtildi.
Aeroflot, uçağının uçuşuna izin verilmemesi nedeniyle 2 Haziran için planlanan Kolombo-Moskova seferini gerçekleştirememişti.
Aeroflot uçağına ilişkin uçuş yasağı kararının, Celestial Aviation Trading Limited isimli bir İrlanda şirketinin şikayeti üstüne alındığı belirtilmişti. Sri Lanka’nın havacılık şirketi Airport and Aviation Services Ltd’nin yetkilileri, mahkemenin, söz konusu anlaşmazlığın tamamen ticari bir meseleden kaynaklandığına ve bunun ülkelerden bağımsız bir biçimde iki şirket arasında çözülmesi gerektiğine hükmettiğini kaydetti.