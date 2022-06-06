https://tr.sputniknews.com/20220606/sri-lankada-aeroflot-ucagina-getirilen-ucus-yasagi-kaldirildi-1057036252.html

Sri Lanka'da Aeroflot uçağına getirilen uçuş yasağı kaldırıldı

Sri Lanka'da Aeroflot uçağına getirilen uçuş yasağı kaldırıldı

Sri Lanka’da mahkeme, Rus havayolu şirketi Aeroflot’a ait Airbus 330 tipi yolcu uçağı hakkında verilen uçuş yasağı kararını bozdu. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:47+0300

2022-06-06T13:47+0300

2022-06-06T13:53+0300

sri lanka

dünya

rus aeroflot havayolları

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Sri Lanka’nın başkenti Kolombo’daki Yüksek Ticaret Mahkemesi’nin, ülkede 2 Haziran’dan beri alıkonulan Aeroflot yolcu uçağının ülkeden ayrılmasını yasaklayan kararı, başsavcılığın başvurusu üstüne yapılan değerlendirme sonucu bozduğu belirtildi.Aeroflot, uçağının uçuşuna izin verilmemesi nedeniyle 2 Haziran için planlanan Kolombo-Moskova seferini gerçekleştirememişti.Aeroflot uçağına ilişkin uçuş yasağı kararının, Celestial Aviation Trading Limited isimli bir İrlanda şirketinin şikayeti üstüne alındığı belirtilmişti. Sri Lanka’nın havacılık şirketi Airport and Aviation Services Ltd’nin yetkilileri, mahkemenin, söz konusu anlaşmazlığın tamamen ticari bir meseleden kaynaklandığına ve bunun ülkelerden bağımsız bir biçimde iki şirket arasında çözülmesi gerektiğine hükmettiğini kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220603/aeroflot-ucagini-alikoyan-sri-lankanin-moskova-buyukelcisi-rusya-disisleri-bakanligina-cagrildi-1056961288.html

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sri lanka, rus aeroflot havayolları