https://tr.sputniknews.com/20220606/tarim-ve-orman-bakan-yardimcisi-pakdil-bu-yil-ongordugumuz-bugday-uretimimiz-95-milyon-ton-1057054623.html

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Bu yıl öngördüğümüz buğday üretimimiz 9.5 milyon ton

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Bu yıl öngördüğümüz buğday üretimimiz 9.5 milyon ton

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, "Bu yıl öngördüğümüz buğday üretimimiz 9.5 milyon ton. Bu, geçen yıla göre yüzde 10.5 bir ilave artış. Genel... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T20:25+0300

2022-06-06T20:25+0300

2022-06-06T20:25+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

nihat pakdil

buğday

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

türkiye fırıncılar federasyonu

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Türkiye Fırıncılar Federasyonu'nun 7. Olağan Genel Kurulu, Green Park Otel'de toplandı.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, burada yaptığı konuşmada, ekmek israfının giderek azaldığını, tüketici olarak herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğinde israfın daha da düşeceğini söyledi.Türkiye'nin unlu mamuller ihracatında dünyada öncü ülkelerden olduğunu belirten Pakdil, "Bu sene buğday üretiminin 19.5 milyon ton olmasını bekliyoruz. Bu, geçen seneye göre yüzde 10,5'lik bir artış demek. Genel hububat üretiminde de artış bekliyoruz. Yağışlar geçen seneye göre daha yüksek ama uzun yıllar ortalaması dikkate alındığında bir miktar eksiğimiz var." dedi.Nihat Pakdil, üretimin devam edebilmesi için tarım alanlarının korunması ve sulanması gerektiğine işaret ederek, buna yönelik faaliyetlerin artırıldığını anlattı.'Destekler olmasaydı anlatmakta zorlanacaktık'Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı da kaliteli ve vatandaşa makul fiyattan ekmek üretmeyi öncelediklerini ifade ederek, fırıncı esnafının para kazanmasını engellemeyecek şekilde fiyat politikası yürüttüklerini kaydetti.Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) regülasyon uygulamalarına haziran ayından itibaren devam etmesinin uygun görüldüğü anımsatan Balcı, şu değerlendirmede bulundu:"Desteklerin devam edecek olması esnafımıza ve vatandaşımıza nefes aldıracak. Destekler olmasaydı hem tüketiciye anlatmakta zorluk çekecektik hem de fırıncı esnafımız ayakta durmakta zorluk çekecekti. 280 liraya aldığımız un 500 lira seviyesine yükseldi. Bugün kilogramını 15 liraya sattığımız ekmeği 25 lira yapsak dahi esnafımızın para kazanması söz konusu olmayacaktı."Konuşmaların ardından genel kurul görüşmelerine geçildi.

türkiye

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tarım ve orman bakanlığı, nihat pakdil, buğday, toprak mahsulleri ofisi (tmo), türkiye fırıncılar federasyonu