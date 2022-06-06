https://tr.sputniknews.com/20220606/tufeye-endeksli-tahvillerde-iskonto-orani-yuzde-30a-cikarildi-1057027439.html

TÜFE'ye endeksli tahvillerde iskonto oranı yüzde 30'a çıkarıldı

TÜFE'ye endeksli tahvillerde iskonto oranı yüzde 30'a çıkarıldı

Enflasyonda yaşanan gelişmelerin ardından son dönemde bankaların yoğun talep gösterdiği TÜFE'ye endeksli tahvillerle ilgili bir düzenleme yapıldı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T11:42+0300

2022-06-06T11:42+0300

2022-06-06T11:42+0300

ekonomi

tüfe

enflasyon

merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) banka genel müdürlüklerine gönderilen ilgili yazıda 24 Haziran tarihi itibariyle TÜFE'ye endeksli kıymetlerin iskonto oranının yüzde 15'den yüzde 30'a çıkarılması kararlaştırıldı.Bloomberg HT'nin haberine göre döviz Piyasaları Müdürlüğü nezdinde tesis edilen tüm swap işlemleri için uygulanan teminat blokajının minimum yüzde 45'inin DİBS sepetinden oluşması ve bankalararası para piyasası işlemleri için DİBS teminat bulundurma koşulunun yüzde 45 olarak değiştirilmesi yönünde karar verildiği de belirtildi.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yurt içinde ihraç edilen altın ve yabancı para cinsi DİBS'lerin geçerli iskonto oranları uygulanarak sadece teminat olarak kabulüne devam edilmesi de uygun görüldü.

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tüfe, enflasyon, merkez bankası