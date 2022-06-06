https://tr.sputniknews.com/20220606/tuikten-bolge-mudurluklerine-yeni-atama-yapildigi-iddialarina-yanit-soz-konusu-degildir-1057033507.html

TÜİK'ten bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına yanıt: 'Söz konusu değildir'

TÜİK'ten bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına yanıt: 'Söz konusu değildir'

TÜİK, ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini belirterek, "Yeni bir atama ya da görev... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T12:54+0300

2022-06-06T12:54+0300

2022-06-06T12:56+0300

türkiye istatistik kurumu (tüik)

türkiye

açıklama

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Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'TÜİK'in bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığı'na ilişkin yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlarda bulunulduğu kaydedildi.Açıklamada, Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20220604/tuikte-20-bolge-muduru-asaleten-atandi-1056981638.html

türkiye

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türkiye istatistik kurumu (tüik), açıklama