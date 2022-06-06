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https://tr.sputniknews.com/20220606/tuikten-bolge-mudurluklerine-yeni-atama-yapildigi-iddialarina-yanit-soz-konusu-degildir-1057033507.html
TÜİK'ten bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına yanıt: 'Söz konusu değildir'
TÜİK'ten bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına yanıt: 'Söz konusu değildir'
TÜİK, ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini belirterek, "Yeni bir atama ya da görev... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T12:54+0300
2022-06-06T12:56+0300
türkiye istatistik kurumu (tüik)
türkiye
açıklama
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Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'TÜİK'in bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığı'na ilişkin yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlarda bulunulduğu kaydedildi.Açıklamada, Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
https://tr.sputniknews.com/20220604/tuikte-20-bolge-muduru-asaleten-atandi-1056981638.html
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türkiye istatistik kurumu (tüik), açıklama

TÜİK'ten bölge müdürlüklerine yeni atama yapıldığı iddialarına yanıt: 'Söz konusu değildir'

12:54 06.06.2022 (güncellendi: 12:56 06.06.2022)
© AATürkiye İstatistik Kurumu - TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© AA
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TÜİK, ataması yapılan bölge müdürlerinin daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları yerlere asaleten getirildiğini belirterek, "Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir" ifadesini kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında 'TÜİK'in bölge müdürlüklerine yeni atamalar yapıldığı'na ilişkin yalan ve yanlış bilgiler içeren haber ve paylaşımlarda bulunulduğu kaydedildi.
Açıklamada, Resmi Gazete'nin 4 Haziran 2022 tarihli ve 31856 sayılı sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği 20 bölge müdürünün asaleten atamasının yapıldığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
"Ataması yapılan bölge müdürlerimizin tamamı daha önceden vekaleten görevlerini yaptıkları bölge müdürlüklerine asaleten atanmıştır. Yeni bir atama ya da görev yeri değişikliği söz konusu değildir. Kamuoyunu yanıltacak haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."
Türkiye İstatistik Kurumu - TÜİK - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
EKONOMİ
TÜİK'te 20 bölge müdürü asaleten atandı
4 Haziran , 15:41
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