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'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darp... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T01:14+0300
2022-06-06T01:22+0300
doktor
şiddet
siirt
kurtalan
darp
türkiye
fahrettin koca
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Kurtalan Devlet Hastanesi'nde halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin?' diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darp etmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.Bakan Koca: Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecekSağlık Bakanı Fahrettin Koca olaya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti: "Kurtalan’daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur.Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."
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doktor, şiddet, siirt, kurtalan , darp, fahrettin koca

'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı

01:14 06.06.2022 (güncellendi: 01:22 06.06.2022)
© DHA'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı
'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© DHA
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Vedat Oran, vücudunun bütün röntgenini çekmediği gerekçesiyle hastası M.T. tarafından darp edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonra sonrası gözaltına alınan M.T. yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kurtalan Devlet Hastanesi'nde halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin?' diyerek tartışmaya başladı.
Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darp etmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.
Saldırı nedeniyle beyaz kod verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı.
M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Bakan Koca: Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olaya ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti:
"Kurtalan’daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız. Olayın adli mercie intikalinde, şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur.
Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı titizlikle yürütüyor. Şüpheli hakkında TCK 32 kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk yapıldı. Rapor yarın tanzim edilip, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."
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