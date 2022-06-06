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Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü
Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü
Türk ve Katar heyetleri, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemlerinin hazırlık çalışmaları konusunda istişarelerde bulundu. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
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Katar İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ansari'nin başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyetle Doha'da bir araya geldi.Görüşmede, kasım ayında Katar'da başlayacak 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Doha ile iş birliği imkanları ele alındı.İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını, Katar heyetiyle yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini kaydetti.Daha önce, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.
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Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü

03:09 06.06.2022 (güncellendi: 03:10 06.06.2022)
© Fotoğraf : İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce/TwitterTürk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü
Türk ve Katar heyetleri, Katar 2022 Dünya Kupası güvenliği için Doha'da görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Fotoğraf : İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce/Twitter
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Türk ve Katar heyetleri, 2022 FİFA Dünya Kupası'nda alınacak güvenlik önlemlerinin hazırlık çalışmaları konusunda istişarelerde bulundu.
Katar İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, Dünya Kupası Güvenlik Operasyonları Şefi Tümgeneral Abdulaziz Abdullah el-Ansari'nin başkanlığındaki heyet, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce başkanlığındaki Türk heyetle Doha'da bir araya geldi.
Görüşmede, kasım ayında Katar'da başlayacak 2022 FİFA Dünya Kupası'nda Doha ile iş birliği imkanları ele alındı.
İnce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dünya Kupası'nın en güvenli şekilde gerçekleşmesi için yoğun mesai harcadıklarını, Katar heyetiyle yapılacak çalışmaları istişare ettiklerini kaydetti.
Daha önce, 21 Kasım-18 Aralık 2022'de Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'nda, güvenliği sağlamak için Türkiye'den çevik kuvvet personelinin Katar'a gönderileceği açıklanmıştı.
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