https://tr.sputniknews.com/20220606/turkiye-ve-rusya-arasinda-yilin-ilk-dort-ayinda-19-milyar-792-milyon-dolarlik-ticaret-gerceklesti-1057035306.html

Türkiye ve Rusya arasında yılın ilk dört ayında 19 milyar 792 milyon dolarlık ticaret gerçekleşti

Türkiye ve Rusya arasında yılın ilk dört ayında 19 milyar 792 milyon dolarlık ticaret gerçekleşti

Karadeniz’de komşu olan Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret; Ukrayna krizi, pandemi, ulaşım yollarının kapanması gibi etkenlere rağmen devam ediyor. 2022... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T13:27+0300

2022-06-06T13:27+0300

2022-06-06T13:27+0300

ekonomi

türkiye

rusya

ticaret

karadeniz

doğalgaz

petrol

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2014’te Rusya’nın Kırım’a katılmasından beri Batı tarafından Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna’ya yönelik özel operasyonunun başladığı 24 Şubat’tan bu yana da artarak devam etti. Rusya’nın ekonomisine zarar vermeyi hedefleyen bu yaptırımların, rublenin değer kazanması, Rusya’nın ihracatının gücünü koruması gibi birçok veriye bakıldığında işi yaramadığı görülüyor.Batı’nın uyguladığı yaptırım dalgasına katılmayan ve bu süreçte tarafsız bir politika izleyen Türkiye’nin Rusya ile yoğun ticareti de sürüyor. Sputnik, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden iki ülke arasındaki dış ticaret verilerini derledi.Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret verileriVerilere göre Türkiye, Rusya’ya 2022’nin ilk 4 ayında; Ocak’ta 418 milyon 589 bin dolar, Şubat’ta 471 milyon 55 bin dolar, Mart’ta 274 milyon 16 bin dolar, Nisan’da ise 441 milyon 531 bin dolar olmak üzere toplam 1 milyar 605 milyon 191 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.Rusya ise Türkiye’ye; Ocak’ta 4 milyar 637 milyon 468 bin dolar, Şubat’ta 3 milyar 858 milyon 858 bin dolar, Mart’ta 4 milyar 224 milyon 323 bin dolar, Nisan’da ise 5 milyar 466 milyon 563 bin dolar olmak üzere toplam 18 milyar 187 milyon 212 bin dolarlık ihracat yaptı.Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı 2020’de 4 milyar 506 milyon 681 bin dolar, 2021’de ise 5 milyar 774 milyon 628 bin dolar seviyesinde kayıtlara geçmişti.Türkiye’nin Rusya’dan ithalatı ise 2020’de 17 milyar 829 milyon 309 bin dolar, 2021’de de 28 milyar 959 milyon 361 bin dolar seviyesinde tamamlanmıştı.Türkiye’nin Rusya’ya başlıca ihraç ürünleri narenciye, taze üzüm ve domates başta olmak üzere yaş meyve sebze ürünleri, makina, kara taşıt ve aksamları ile giyim eşyası ve aksesuarlarından oluşuyor.Rusya’nın Türkiye’ye ihraç kalemlerinde ise petrol ve ürünleri, doğalgaz, taşkömürü, demir-çelik ürünleri, işlenmemiş alüminyum ve muhtelif tahıl ürünleri başı çekiyor.Türkiye ve Rusya’nın karşılıklı ticaret hacmini 100 milyar dolara ulaştırma hedefi bulunuyor.İlk sırada İstanbul varTürkiye’nin Rusya’ya yönelik ihracatının yüzde 40’a yakını İstanbul’dan gerçekleştiriliyor. İstanbul’u; Mersin, İzmir ve Hatay takip ediyor.Öte yandan 2020 verilerine göre Türk müteahhitlik sektörünün yurtdışında üstlendiği 426 milyar doları aşan proje portföyünün yaklaşık beşte biri Rusya merkezli projelere ait bulunuyor.Ayrıca Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı yurtdışı yatırım anket çalışması verilerine göre; Rusya’da bulunan Türk yatırımlarının sermaye pozisyonu 771,3 milyon dolara ulaştı.2020 yılında, Türkiye’den Rusya’ya ihraç edilen ürünlerin yüzde 36.9’u karayolu, yüzde 58.1’si denizyolu ve yüzde 2’si ise havayolu ile taşındı. Rusya’dan ithal edilen ürünlerin taşınmasında da yüzde 77.9 oranında denizyolu, yüzde 17.7 oranında boru hatları kullanıldı.Rusya’nın dış ticaretiRusya, zengin doğalgaz, petrol ve maden kaynaklarının yanı sıra geniş tarım ve ormanlık alanlarıyla en önemli hammadde tedarikçisi ülkeler arasında yer alıyor. 2019 yılında yaklaşık 423 milyar dolarlık ihracatıyla dünyada 14’üncü sırada bulunan Rusya’nın, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve pandemi nedeniyle daralan dış talep sonucu 2020 yılında ihracatı yaklaşık 337 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rusya’nın en önemli pazarları arasında AB-27 (%33,8), Çin (%14,6), Belarus (%4,7) ve Türkiye (%4,7) ilk sıralarda yer almaktadır. Yaklaşık 232 milyar dolarlık ithalatıyla Rusya en çok AB-27 (%34), Çin (%23,7), ABD (%5,7), Belarus (%5,4), G. Kore (%3,1), Japonya (%3,1) ve Türkiye (%2,2)’den ithalat gerçekleştiriyor.

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türkiye, rusya, ticaret, karadeniz, doğalgaz, petrol