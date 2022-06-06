https://tr.sputniknews.com/20220606/usakta-bos-bir-arazide-yeni-dogmus-bebek-bulundu-1057052055.html

Uşak'ta boş bir arazide yeni doğmuş bebek bulundu

Uşak'ta boş bir arazide yeni doğmuş bebek bulundu

Uşak'ta bir fabrikanın yanındaki arazide bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı. Doğum yaptıktan sonra kaçmaya çalışan anne yakalandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T19:09+0300

2022-06-06T19:09+0300

2022-06-06T19:12+0300

türkiye

uşak

bebek

hastane

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Uşak'ta bir fabrikanın yanındaki arazide yeni doğmuş bebek bulundu.Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın yakınında yeni doğmuş bebek olduğunu fark eden bir fabrika çalışanı, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.Olay yerine giden ekipler, fabrikayı çevreleyen yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki duvarın arkasında bulunan bebeğin vücudunda yaralar olduğunu tespit etti.Hayati tehlikesi olan bebek, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Konuyla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekibi, fabrika çalışanı S.Y'nin doğum yaptığını, elbiselerini değiştirerek olay yerinden kaçmaya çalıştığını saptadı.Yakalanan S.Y. tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi ve müşahede altına alındı.

türkiye

uşak

bebek

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uşak, bebek, hastane