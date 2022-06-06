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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220606/vucic-lavrovun-ziyaretinin-iptal-edilmesine-uzuldum-ama-sasirmadim-1057059497.html
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ancak şaşırmadığını... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T23:10+0300
2022-06-06T23:11+0300
ukrayna krizi
sırbistan
rusya
sergey lavrov
aleksandr vucic
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Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yayınına katılarak ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bulgaristan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın, Lavrov'un uçağına hava sahasını kapatmasıyla bugün yapılması planlanan ziyaretin iptal edilmesini değerlendiren Vucic, "Bir terslik bekliyordum. Üzüldüm ama şaşırmadım. Sırbistan gibi küçük bir ülkeye yapılan bu organize saldırı ve histerilerle uzun zamandır karşı karşıya kalmadım." dedi.Sırbistan'da 4 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Vucic, yeni dönemde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için hızlı adımlar atacaklarını, ülkeye ilişkin kararları da kimseye bağımlı kalmadan alacaklarını vurguladı.Vucic, 10 Haziran'da Sırbistan'ı ziyaret etmesi beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gelişi için, "Scholz, Lavrov ziyareti gerçekleşseydi de gelecekti. Kendisi her halükarda Sırbistan için çantası dolu geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20220606/lavrov-bazi-nato-ulkelerinin-ucagimin-gecisine-izin-vermemesi-esi-gorulmemis-bir-karar--1057034512.html
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sırbistan, rusya, sergey lavrov, aleksandr vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Lavrov'un ziyaretinin iptal edilmesine üzüldüm ama şaşırmadım

23:10 06.06.2022 (güncellendi: 23:11 06.06.2022)
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ / Fotoğraf bankasına girRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© Sputnik / Пресс-служба МИД РФ
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan ziyaretinin iptal edilmesinden üzüntü duyduğunu ancak şaşırmadığını söyledi.
Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyon (RTS) yayınına katılarak ülke gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bulgaristan, Karadağ ve Kuzey Makedonya'nın, Lavrov'un uçağına hava sahasını kapatmasıyla bugün yapılması planlanan ziyaretin iptal edilmesini değerlendiren Vucic, "Bir terslik bekliyordum. Üzüldüm ama şaşırmadım. Sırbistan gibi küçük bir ülkeye yapılan bu organize saldırı ve histerilerle uzun zamandır karşı karşıya kalmadım." dedi.
Sırbistan'da 4 Nisan'da yapılan seçimlerde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Vucic, yeni dönemde Avrupa Birliği (AB) üyeliği için hızlı adımlar atacaklarını, ülkeye ilişkin kararları da kimseye bağımlı kalmadan alacaklarını vurguladı.
Vucic, 10 Haziran'da Sırbistan'ı ziyaret etmesi beklenen Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un gelişi için, "Scholz, Lavrov ziyareti gerçekleşseydi de gelecekti. Kendisi her halükarda Sırbistan için çantası dolu geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
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