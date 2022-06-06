https://tr.sputniknews.com/20220606/yalovada-kamyon-kasasindan-atlayarak-kacan-gocmenler-yakalandi-1057043163.html
Yalova'da kamyon kasasından atlayarak kaçan göçmenler yakalandı
Yalova'da kamyon kasasından atlayarak kaçan göçmenler yakalandı
Yalova'da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca brandayı kesip ormanlık alana kaçan Afganistan ve Irak uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T15:51+0300
2022-06-06T15:51+0300
2022-06-06T15:51+0300
türkiye
yalova
kaçak göçmen
afganistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057043017_0:37:319:216_1920x0_80_0_0_0156557b3abd2aa4d23b4db6f064c590.jpg
İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu.Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı.O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220604/istanbul-emniyet-mudurlugu-mayis-ayinda-23-bin-445-kacak-gocmen-yakalandi-1056984527.html
türkiye
yalova
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/06/1057043017_0:7:319:246_1920x0_80_0_0_15b209d842645c82cd4c7301ffa9c24f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yalova, kaçak göçmen, afganistan
Yalova'da kamyon kasasından atlayarak kaçan göçmenler yakalandı
Abone ol
Yalova'da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca brandayı kesip ormanlık alana kaçan Afganistan ve Irak uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu.
Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı.
O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.
Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.