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Yalova'da kamyon kasasından atlayarak kaçan göçmenler yakalandı
Yalova'da kamyon kasasından atlayarak kaçan göçmenler yakalandı
Yalova'da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca brandayı kesip ormanlık alana kaçan Afganistan ve Irak uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T15:51+0300
2022-06-06T15:51+0300
türkiye
yalova
kaçak göçmen
afganistan
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İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu.Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı.O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220604/istanbul-emniyet-mudurlugu-mayis-ayinda-23-bin-445-kacak-gocmen-yakalandi-1056984527.html
türkiye
yalova
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yalova, kaçak göçmen, afganistan

Yalova'da kamyon kasasından atlayarak kaçan göçmenler yakalandı

15:51 06.06.2022
© İHAYalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı
Yalova'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp böyle kaçtı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA
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Yalova'da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca brandayı kesip ormanlık alana kaçan Afganistan ve Irak uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı.
İstanbul- İzmir otoyolu Tavşanlı beldesi mevkisinde arızalanan kamyon yol ortasında durdu.
Kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, brandayı kesip kasadan atlayarak otoyol kenarındaki ağaçlık alana kaçtı.
O anlar, bir yolcu otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İhbar üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş devriye ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Çalışmalara polis ve zabıta ekipleri de destek verdi. Aramalarda 30 kaçak göçmen yakalandı.
Altınova İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilen Afganistan ve Irak uyruklu göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilecek.
İstanbul'da 23 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yakalanarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tutulan 6 bin 686 kaçak göçmen sınır dışı işlemleri yapılmak üzere çeşitli illerin Geri Gönderme Merkezleri'ne sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2022
TÜRKİYE
İstanbul Emniyet Müdürlüğü: Mayıs ayında 23 bin 445 kaçak göçmen yakalandı
4 Haziran , 17:27
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