https://tr.sputniknews.com/20220606/yasli-adam-cetenin-eline-dustu-olene-kadar-bir-evde-tutup-200-milyon-lirasini-caldilar-1057023011.html

Yaşlı adam çetenin eline düştü: Ölene kadar bir evde tutup 200 milyon lirasını çaldılar

Yaşlı adam çetenin eline düştü: Ölene kadar bir evde tutup 200 milyon lirasını çaldılar

On milyonlarca lira serveti bulunan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy çetenin eline düştü. Bir evde ölecek hale gelene kadar tutuldu. Hastanede ölünce kimsesizler... 06.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-06T09:02+0300

2022-06-06T09:02+0300

2022-06-06T09:02+0300

türkiye

fethiye

hırsızlık

çete

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Evlenmeyen ve hiç çocuğu olmayan 78 yaşındaki Erdal Yenisoy, İsviçre'de çevre ve insan sağlığı konusunda yüksek lisans eğitimini yaptıktan sonra 1976 yılında Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde yaşamaya başladı.Sabah Gazetesi'nden Halit Turan'ın haberine göre, o dönem köy olan ve sarp olması nedeniyle kimsenin yerleşmediği Faralya Mahallesinde araziler satın alan Yenisoy, yerli ve yabancı turistlere rehberlik, sağlıklı beslenme uzmanlığı, yoga ve enerji danışmanlığı yaptı. 5 kuzeni dışında akrabası olmayan Yenisoy, o akrabalarıyla da Ankara'ya gittiği zamanlarda görüştü.Yenisoy'un yakınlarına, geçen yıl Kasım ayında Fethiye Vergi Dairesinden Yenisoy'un varisleri olduğu için vergi borcu ödenmesi yapmaları konusunda bildirim geldi. Yenisoy'a uzun süredir ulaşamayan yakınları, yaptıkları araştırmada, Yenisoy'un 8 Mayıs 2021'de öldüğünü, kimsesizler mezarlığına defnedildiğini, 200 milyonluk arazisinin de bir vekaletname ile satıldığını öğrendi. Yenisoy'un Fethiye'deki bir bankadan açılan hesabında 10 milyon bulunduğu öğrenen yakınları asıl şoku, Yenisoy'un ölmeden bir gün önce yoğun bakımda yatarken, öldüğü gün ve sonrasında yapılan para transferlerini görünce yaşadı.200 milyonlık arazi 20 milyona satıldıErdal Yenisoy'un yakınlarının yaşadığı şok bununla da kalmadı. Yenisoy'un Fethiye'de Faralya Mahallesindeki deniz kenarında bulunan yaklaşık 200 milyon değerindeki arazisinin tapuda değeri 20 milyon gösterilerek 21 Ocak 2021'de Yenisoy'un noterden vekalet aldığı anlaşılan Haydar Y. tarafından Necati E.'ye satışının yapıldığı görüldü. Necati E.'nin ise satıştan bir ay önce Ankara merkezli bir şirket kurduğu, tapunun bu şirket adına alındığı ortaya çıktı.Faize yatırdıkları paradan 1 milyon daha çaldılarAraştırmalara devam eden ailenin Erdal Yenisoy'un Ankara'da Aydınlar mahallesindeki bir eve getirilerek burada tutulduğu, Erdal Yenisoy adına değerli arazinin satışından önce bir bankada hesap açıldığı, Haydar Y.'nin bu hesaba arsanın satış bedeli kısmi ödeme açıklamasıyla 10 milyon lira gönderdiği belirlendi. Arsa satışının ardından vadeli hesaba geçirilen paradan Erdal Yenisoy ve yakınlarının irtibatı bulunmayan kişilere her ay internet bankacılığı üzerinden 1 milyon para havale edildiği, son olarak hesapta 9,5 milyon kaldığı görüldü.Kimsesizler mezarlığına defnetmişlerErdal Yenisoy'un Ankara'da kim tarafından ve neden yerleştirildiği bilinmediği evden sahibi tespit edilemeyen bir cep telefonu tarafından 112 Acil yardım servisi aranılarak 7 Mayıs 2021'de Ankara Şehir Hastanesine "karın ağrısı ve mide bulantısı" şikayetiyle kaldırıldığı, Yenisoy'un hastaneye gittiği gün yoğun bakıma alındığı, bir gün sonra da Kovid-19 teşhisiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Yakınları bu bilgiyi aldıktan sonra Yenisoy'un cenazesinin nerede olduğunu araştırdıklarında ise bir şok daha yaşadı.Cenazenin kim tarafından nasıl götürüldüğü sır gibi kalırken, Yenisoy'un Ankara Şehir Hastanesinden alınarak Fethiye'de kimsesizler Mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı.Öldüğü gün ve sonrasında para transferi yapılmışErdal Yenisoy'un hesaplarında yapılan incelemelerde, Ankara Şehir Hastanesi yoğun bakımına yatırıldığı gün hesabının internet şubesinden 250 bin lira, öldüğü gün 250 bin lira, öldükten sonra 2 gün sonra da 79 bin lira para transferi yapıldığı görüldü. Yenisoy'un kuzenleri Fethiye'ye gittiklerinde bir kişinin kendilerini arayarak Erdal Yenisoy'un arsalarının satışının nasıl yapıldığı, organize bir örgüt tarafından bütün mal varlığının bitirildiğini kendilerine anlatacağını ancak bunun karşılığında para vermeleri gerektiğini söyledi. Bu emlakçının da örgüt içerisinde bulunduğunu düşünen kuzenler, 16 kişi hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Tasarlayarak adam öldürme", "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından suç duyurusunda bulundu.'Kovid olduğumda yanına gittim'Erdal Yenisoy'un kardeşleri Fethiye'de yaptıkları araştırmaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları suç duyurusunda detaylandırdı. Yenisoy'un ölmeden önce emlakçı Mustafa Ş. ile çok sık görüştüğünü öğrenen yakınları Mustafa Ş.'nin işyerine gidip yaşadıklarını şikayet dilekçesinde şöyle anlattı:"Fethiye'de yaptığımız araştırmalara göre, Mustafa Ş.'nin son dönemlerde mal varlığı artmış. Mustafa Ş.'nin yanına gittiğimizde son derece telaşlı ve panik haldeydi. Mustafa Ş. bize, 'Erdal ağabeyin akrabalarının olduğunu bilmiyordum. Kendisini 15 yıldır tanıyorum. Bana arsasını satacağını söyledi. Ben Covid-19 olduğum dönem yanına birkaç kez gittim. Ankara'da bodrum katta bir evde yaşıyordu. Ev çok kötü olduğu için bir üst kata taşıdım. Hayatını kaybettiğini duyunca özel bir cenaze aracılığıyla Fethiye'ye getirdik. Fethiye Kimsesizler Mezarlığı 1770 nolu mezara defnettik" dedi.Biz yakınları olarak Erdal Yenisoy'a Covid virüsünün sanıklar tarafından bilinçli bulaştırılarak ya da bulaştırılmasa da Covid olmasına rağmen tedavi ettirilmeden ölmesinin sağlanmaya çalışıldığını düşünüyoruz. Suç işlemek amacıyla kurulan bu örgütün çökertilmesini istiyoruz"

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fethiye, hırsızlık, çete