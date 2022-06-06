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Zonguldak'ta sigara içerken balkondan düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta sigara içerken balkondan düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sigara içmek için çıktığı balkondan aşağıya düşen kişi yaralandı. 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T05:52+0300
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zonguldak
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sigara
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Alaplı Tepeköy Bahar Sitesi yakınlarında 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinde oturan 32 yaşındaki S.Ö. , sigara içmek için balkona çıktı. İhlas haber Ajansı'nın haberine göre adam balkonda dayandığı demir parmaklıkların dengesini kaybetmesi üzerine boşluğa düştü. Olayı gören evdekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan S.Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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zonguldak, balkon, sigara

Zonguldak'ta sigara içerken balkondan düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı

05:52 06.06.2022
© İHAZonguldak'ta sigara içerken balkondan düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı
Zonguldak'ta sigara içerken balkondan düşen bir kişi hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
© İHA
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sigara içmek için çıktığı balkondan aşağıya düşen kişi yaralandı.
Alaplı Tepeköy Bahar Sitesi yakınlarında 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinde oturan 32 yaşındaki S.Ö. , sigara içmek için balkona çıktı.
İhlas haber Ajansı'nın haberine göre adam balkonda dayandığı demir parmaklıkların dengesini kaybetmesi üzerine boşluğa düştü. Olayı gören evdekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan S.Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdemir'in bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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