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Temizlik işçileri koronavirüse yakalandı, çöpleri belediye başkanı topladı
Temizlik işçileri koronavirüse yakalandı, çöpleri belediye başkanı topladı
Tayvan’ın Changhua şehrine bağlı Huatan ilçesinde temizlik işçilerinin yarısı koronavirüse yakalanınca Belediye Başkanı Gu Sheng-ming işçi kıyafetleri giyerek... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T11:39+0300
2022-06-07T11:39+0300
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tayvan
belediye başkanı
koronavirüs
temizlik
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фото, tayvan, belediye başkanı, koronavirüs, temizlik

Temizlik işçileri koronavirüse yakalandı, çöpleri belediye başkanı topladı

11:39 07.06.2022
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Tayvan’ın Changhua şehrine bağlı Huatan ilçesinde temizlik işçilerinin yarısı koronavirüse yakalanınca Belediye Başkanı Gu Sheng-ming işçi kıyafetleri giyerek temizlik yapıp çöpleri topladı.
© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Tayvan’ın Changhua şehrine bağlı Huatan belediyesinde çalışan 40’tan fazla temizlik işçisinin yaklaşık 20'si koronavirüse yakalandı.

Tayvan’ın Changhua şehrine bağlı Huatan belediyesinde çalışan 40’tan fazla temizlik işçisinin yaklaşık 20&#x27;si koronavirüse yakalandı. - Sputnik Türkiye
1/6
© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Tayvan’ın Changhua şehrine bağlı Huatan belediyesinde çalışan 40’tan fazla temizlik işçisinin yaklaşık 20'si koronavirüse yakalandı.

© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Temizlik işlerinin aksamaması için devreye Belediye Başkanı Gu Sheng-ming girdi. İşçi kıyafetlerini giyerek kolları sıvayan Gu Sheng-ming, ilçenin dört bir yanında temizlik yapmaya başladı.

Temizlik işlerinin aksamaması için devreye Belediye Başkanı Gu Sheng-ming girdi. İşçi kıyafetlerini giyerek kolları sıvayan Gu Sheng-ming, ilçenin dört bir yanında temizlik yapmaya başladı. - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Temizlik işlerinin aksamaması için devreye Belediye Başkanı Gu Sheng-ming girdi. İşçi kıyafetlerini giyerek kolları sıvayan Gu Sheng-ming, ilçenin dört bir yanında temizlik yapmaya başladı.

© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Belediye Başkanı Gu'yu çöp kamyonunun direksiyonunda görenler şaşırdı.

Belediye Başkanı Gu&#x27;yu çöp kamyonunun direksiyonunda görenler şaşırdı. - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Belediye Başkanı Gu'yu çöp kamyonunun direksiyonunda görenler şaşırdı.

© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Belediye başkanı ise şaşkın vatandaşların, "Başkanım neden çöp topluyorsunuz" sorularına, "Yapacak başka çaremiz yok. Çok sayıda işçi Kovid oldu" şeklinde yanıt verdi.

Belediye başkanı ise şaşkın vatandaşların, &quot;Başkanım neden çöp topluyorsunuz&quot; sorularına, &quot;Yapacak başka çaremiz yok. Çok sayıda işçi Kovid oldu&quot; şeklinde yanıt verdi. - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Belediye başkanı ise şaşkın vatandaşların, "Başkanım neden çöp topluyorsunuz" sorularına, "Yapacak başka çaremiz yok. Çok sayıda işçi Kovid oldu" şeklinde yanıt verdi.

© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Gu, yerel medyaya verdiği röportajda, "Şu anda Kovid yüzünden yaklaşık 20 işçi yok. Temizlik işçileri işlerinin doğası ve ağır iş yükleri nedeniyle virüse karşı savunmasızlar" dedi.

Gu, yerel medyaya verdiği röportajda, &quot;Şu anda Kovid yüzünden yaklaşık 20 işçi yok. Temizlik işçileri işlerinin doğası ve ağır iş yükleri nedeniyle virüse karşı savunmasızlar&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Gu, yerel medyaya verdiği röportajda, "Şu anda Kovid yüzünden yaklaşık 20 işçi yok. Temizlik işçileri işlerinin doğası ve ağır iş yükleri nedeniyle virüse karşı savunmasızlar" dedi.

© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Gu, temizlik hizmetinin kalitesini korumak için belediye meclis üyelerinden çöp yığınlarını önlemek adına ilçe sakinlerinin uyarılmasını ve herkesin çöp toplanmasına yardımcı olmalarını istediğini söyledi.

Gu, temizlik hizmetinin kalitesini korumak için belediye meclis üyelerinden çöp yığınlarını önlemek adına ilçe sakinlerinin uyarılmasını ve herkesin çöp toplanmasına yardımcı olmalarını istediğini söyledi. - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA / UĞUR RIFAT KARLOVA

Gu, temizlik hizmetinin kalitesini korumak için belediye meclis üyelerinden çöp yığınlarını önlemek adına ilçe sakinlerinin uyarılmasını ve herkesin çöp toplanmasına yardımcı olmalarını istediğini söyledi.

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