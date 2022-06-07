https://tr.sputniknews.com/20220607/15-yil-hapisle-aranan-hukumlu-bazanin-icinde-yakalandi-selamunaleykum-iyi-yer-bulmussun-kendine-1057108139.html

15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: 'Selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine'

15 yıl hapisle aranan hükümlü bazanın içinde yakalandı: 'Selamünaleyküm iyi yer bulmuşsun kendine'

Kayseri'de dört farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan H.K. isimli şahıs, saklandığı evde bazanın içerisinde yakalandı. Polis ekipleri... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:29+0300

2022-06-07T23:29+0300

2022-06-07T23:33+0300

türkiye

kayseri

suç

hırsızlık

emniyet

yağma

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 farklı 'hırsızlık' ve 'yağma' suçundan hakkında kesinleşmiş 15 yıl 5 ay hapis cezası bulunan H.K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Yapılan çalışma kapsamında hükümlünün Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesindeki bir adreste saklandığı belirlendi.H.K., polis ekiplerinin eve yaptığı baskında içerisinde yatak bulunan bazaya saklanmış halde bulundu. Polis ekipleri, zanlıyı bulduğunda, "Ooo selamünaleyküm nasılsın? İyi yer bulmuşsun kendine" ifadelerini kullandı.Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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kayseri, suç, hırsızlık, emniyet, yağma