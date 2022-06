https://tr.sputniknews.com/20220607/50-istanbul-muzik-festivali-basladi-1057090667.html

'50. İstanbul Müzik Festivali' başladı

Festival kapsamında, 24 Haziran'a kadar Türkiye ve yurt dışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestra sahne alacak. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen "50. İstanbul Müzik Festivali", "İstanbul" temasıyla başladı.Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Borusan Holding sponsorluğunda gerçekleşen festivalin açılış töreni ve konseri, çok sayıda sanatseverin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.Törene katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İKSV tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sunulan plaketi aldıktan sonra yaptığı konuşmada, "Aslında buraya kendi plaketimizle gelmeliydik. İKSV'ye ödülü biz vermeliydik. Belki alkışlarınızla desteklersiniz. Sanatın farklı disiplinlerinde, 50 yıldır Kültür Bakanlığının asli işine destek veriyorsunuz. Sağ olun, var olun." dedi.Beyoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde bir festival yapmak istediğinde, kapısını ilk çaldığı kişinin merhum Şakir Eczacıbaşı olduğunu kaydeden Demircan, Bülent Eczacıbaşı ve Görgün Taner'in sanata her zaman destek verdiğini vurguladı.'Festival henüz ilk yılında dünya prömiyerlerine ev sahipliği yaptı'İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da devam eden Beyoğlu Kültür Yolu festivaline işaret ederek, "Atatürk Kültür Merkezi'nde yapacağımız konserlerle bir parçası olduğumuz Beyoğlu Kültür Yolu etkinliğine başarılar diliyorum. Nejat Eczacıbaşı, İstanbul Festivali için hazırlıklara başladığında, aralarında festival sponsorumuz Borusan Holding'in kurucusu Asım Kocabıyık'ın da bulunduğu iş insanları ve sanat dünyasından isimlerle yola çıkmıştı." diye konuştu.Vakfın ilk kez 1973'te İstanbul Festivali'ni düzenlediğini kaydeden Eczacıbaşı, şunları aktardı:"1973'teki ilk İstanbul Festivali, sanatseverler için dünyaya açılan bir pencereydi. Festivalde uluslararası arenadan birçok önemli sanatçı ve topluluk konser vermiş, gösteriler yapmıştı. O zamanların en büyük yıldızları, Türkiye’nin gururu olan genç müzisyenlerle aynı sahnede buluşmuştu. Festival henüz ilk yılında dünya prömiyerlerine, özel projelere ev sahipliği yapmıştı. İlk festivalde oluşturduğu bu çizgiyi güçlendirerek sürdüren İKSV, geçtiğimiz 50 yıl boyunca dünyanın dört bir yanından klasik müziğin önde gelen isimlerini İstanbul Müzik Festivali’nde bir araya getirdi. Genç yeteneklere alan açtı, kariyer gelişimleri için olanaklar yarattı."Bülent Eczacıbaşı , festivalin 50 yıldır kesintisiz ve her koşulda izleyiciyle buluştuğunun altını çizerek, "(Festival) Eser siparişleriyle dünya kültür birikimine katkıda bulundu. Sanatçılar için deneyim paylaşımı imkanı yarattı. 50 yıl boyunca saygın konumunu korurken aynı zamanda sürekli olarak kendini yeniledi, yenilikçi, yaratıcı programlar sundu. İzleyicilerine yeni keşifler yapmanın zevkini yaşattı. Duygu ve düşünce dünyamızı derinleştirdi. Festivalimiz başarılarıyla ve topladığı övgülerle bize gurur verirken, biz de bu gururu izleyicimizle, sanatçılarla ve katkılarıyla festivalimizin sürekliliğini sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaştık."Festivale 50 yıldır destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı ile festival sponsorlarına teşekkür eden Eczacıbaşı, "İstanbul müzik festivalinin bugünlere gelmesinde büyük emeği olan tüm festival direktörlerine ve İKSV ekip üyelerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.'Festival, gelişimine katkı sağladığı bir müzisyeni ödüllendirdi'Törende festivalin bu yılki "Onur Ödülü"nü alan besteci ve eğitimci Özkan Manav ise ödülün salgın döneminin sürprizlerinden biri olduğunu belirterek, "Ödüller için çalışmıyoruz hiçbirimiz. Ödüller aklımızın bir köşesinden bile geçmiyor. Ses tarlalarımızı ekip, biçiyoruz. Öğrencilerimizle geçirdiğimiz zamanlar bizler için de çok özel ve değerli bir yaşantı. Ödüller için çalışmıyoruz ama takdir edilmek güzel bir duygu." değerlendirmesinde bulundu.Manav, çalışmalarını ödüle değer bulan İKSV'ye teşekkür ederek, şöyle devam etti:"İstanbul Müzik Festivali 50 yaşında. Ben 55 yaşındayım. 45 yıllık bir müzik festivali dinleyicisi ve izleyicisiyim. Müzik Festivali, gelişimine katkı sağladığı bir müzisyeni ödüllendiriyor böylece. Bilgi özgürlüktür. İstanbul Müzik Festivali ufuk çizgimizi ileriye taşımış, hayalimizi kışkırtmış, bizleri özgürleştirmiştir."Törende İstanbul Müzik Festivali’ne desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kadıköy Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Oltulu’ya plaket takdim edildi.Borusan Holding, İş Sanat, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Borusan Sanat, Türkiye İş Bankası, Mercedes-Benz Otomotiv, Tekfen Vakfı ve Tekfen Filarmoni Orkestrası da plaket takdim edilen kurumlar arasında yer aldı.Törenin ardından piyanist Kirill Gerstein ve şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası konser verdi. Konserde Ferit Tüzün’ün "Nasreddin Hoca" adlı eseriyle Çaykovski'nin "1. Piyano Konçertosu", Leonard Bernstein’ın ise Batı Yakasının Hikayesi’nden "Senfonik Danslar" eserleri yorumlandı.50 yılda 3.5 milyon izleyiciye ulaştıİKSV’nin ilk festivali olan İstanbul Müzik Festivali, 50 yıllık geçmişinde, Türkiye’den ve dünyanın pek çok farklı ülkesinden 45 bine yakın sanatçı ve topluluğu 3,5 milyonu aşkın izleyiciyle buluşturdu.Festival, verdiği eser siparişleriyle 20 yeni klasik müzik eserinin bestelenmesine aracı oldu, teşvik ödülleri ve fonlarla onlarca genç sanatçıyı destekledi.Türkiye ve yurt dışından 65’in üzerinde solist, topluluk ve orkestrayı 24 Haziran’a kadar konuk edecek festival, 16 farklı mekanda sanatseverlerle buluşacak.Festivalde, şef ve besteci Tan Dun ile şef piyanist Thomas Ades'e verilen eser siparişlerinin Türkiye prömiyerlerinin yanı sıra 7 ve üzeri yaş grubuna yönelik "İstanbul Efsaneleri" başlıklı eserin dünya prömiyeri de gerçekleşecek.İKSV'nin kültür-sanat üretimini desteklemek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında gelecek vadeden genç müzisyenlere verdiği 20 bin lira değerindeki Aydın Gün Teşvik Ödülü bu yıl obua sanatçısı Gülin Ataklı'ya verilecek. Ataklı ödülü, 19 Haziran’da gerçekleşecek Müzik Rotası konseri öncesinde alacak.Festival kapsamında yarın "İstanbul Senfonisi Bilkent Senfoni Orkestrası & Fazıl Say" konseri, 8 Haziran’da ise "Festival Buluşması: Borusan Quartet & Xavier de Maistre" konserleri gerçekleşecek.

