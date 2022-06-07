https://tr.sputniknews.com/20220607/abd-disisleri-bakani-blinken-katarli-mevkidasi-al-sani-ile-gorustu-1057069441.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Washington'daki görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T06:50+0300
2022-06-07T06:50+0300
2022-06-07T06:50+0300
dünya
antony blinken
şeyh temim bin hamed al sani
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, ABD ile Katar arasındaki ekonomiden savunmaya kadar pek çok konu başlığı kapsamlı şekilde değerlendirildi.Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki yansımaları, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ve diğer bölgesel konular da Blinken ile Al Sani görüşmesinde masada yer aldı.
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antony blinken, şeyh temim bin hamed al sani
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Washington'daki görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, ABD ile Katar arasındaki ekonomiden savunmaya kadar pek çok konu başlığı kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki yansımaları, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ve diğer bölgesel konular da Blinken ile Al Sani görüşmesinde masada yer aldı.