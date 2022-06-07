https://tr.sputniknews.com/20220607/abd-disisleri-bakani-blinken-katarli-mevkidasi-al-sani-ile-gorustu-1057069441.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Washington'daki görüşmede ikili ve bölgesel konuları ele aldı. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T06:50+0300

2022-06-07T06:50+0300

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dünya

antony blinken

şeyh temim bin hamed al sani

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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki bakan arasında bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, ABD ile Katar arasındaki ekonomiden savunmaya kadar pek çok konu başlığı kapsamlı şekilde değerlendirildi.Rusya-Ukrayna savaşının bölgedeki yansımaları, Körfez bölgesindeki son gelişmeler ve diğer bölgesel konular da Blinken ile Al Sani görüşmesinde masada yer aldı.

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antony blinken, şeyh temim bin hamed al sani