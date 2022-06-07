ABD'de Kongre baskını faillerinden 'Proud Boys üyeleri, 'kışkırtıcı komplo' kurmakla suçlandı
© Sputnik / Stringer / Fotoğraf bankasına girMitingde konuşan ABD Başkanı Trump, destekçilerini Kongre binasına yürümeye çağırdı.
© Sputnik / Stringer/
ABD yakın tarihinde derin iz bırakan hadiseler arasında gösterilen 6 Ocak Kongre baskınında etkin rol oynayan "Proud Boys" grubunun başkanı ve üyelerinin "kışkırtıcı komplo kurduğu" iddia edildi.
Federal savcılar, aşırı sağ Proud Boys grubunun eski üst düzey lideri Henry Enrique Tarrio ve 4 üyesini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için başkent Washington'da koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmakla" suçladı.
Former Proud Boys leader Enrique Tarrio and four other members of the far-right group have been indicted on seditious conspiracy charges in connection with the U.S. Capitol riot https://t.co/W1AMFfsEc9— The Wall Street Journal (@WSJ) June 6, 2022
Daha önce de Kongre baskınındaki etkileri konusunda suçlanan ve suçsuz olduklarını iddia eden grubun aleyhindeki son iddianame, 6 Ocak isyanını araştıran ABD Temsilciler Meclisi Komitesi'nin bulgularını ortaya koymak için bu hafta yapılacak kamuya açık oturumların öncesinde geldi.
İddianamenin detaylarında, Tarrio'ya isimsiz biri tarafından "1776 DÖNÜŞ" başlığıyla gönderilen bir belgede, Kongre binası dahil başkent Washington'da birden fazla binayı işgal etme planının paylaşıldığı belirtildi.
Proud Boys, şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak miting ve ötesi için planlarını tartışmakla suçlanırken, grubun bir üyesinin 3 Ocak 2021'de "1 milyon vatansever başkaldırıp Kongre binasına dayansa ne yaparlar? Kalabalığa ateş açarlar mı? Bence hayır..." diye yazdığı bilgisi paylaşıldı.
Ağustos ayında Washington DC'deki federal mahkemede yargılanmaları planlanan Tarrio ve arkadaşlarından önce "Oath Keepers" grubu başkanı Stewart Rhodes ve bazı grup üyeleri de aynı olayla ilgili kışkırtıcı komplolar kurmakla suçlanmıştı.
Breaking News: Five members of the Proud Boys, including the group’s former leader, Enrique Tarrio, were charged with seditious conspiracy for their roles in the Jan. 6 riot. https://t.co/2CdBwxo57q— The New York Times (@nytimes) June 6, 2022