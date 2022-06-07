https://tr.sputniknews.com/20220607/abdde-maymun-cicegi-virusune-karsi-seyahat-uyarisi-ikinci-duzeye-cikarildi-1057107701.html

ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı

ABD'de maymun çiçeği virüsüne karşı seyahat uyarısı ikinci düzeye çıkarıldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T23:22+0300

2022-06-07T23:22+0300

2022-06-07T23:23+0300

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abd

maymun çiçeği virüsü

salgın

seyahat

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CDC’den yapılan açıklamada, seyahat edecek vatandaşlar için maymun çiçeği virüsünün yayılmasına karşı uyarı seviyesinin 2’ye çıkarıldığı belirtildi.Bu kapsamda gelişmiş önlemler alınması tavsiye edildi.Açıklamada, "Genel halk için şu an risk düşük, ancak ateş ve titreme olsun veya olmasın yeni açıklanamayan deri döküntüsü benzeri rahatsızlık durumunda derhal tıbbi yardım almalısınız." uyarısı yer aldı.CDC’nin salgın hastalıklarına karşı 3 tür seyahat uyarı seviyesi bulunuyor. 1. Düzeyde uyarı için “olağan önlemleri uygulayın” denirken, 2. düzeyde “gelişmiş önlemlerin uygulanması”, 3. düzeyde de vatandaşlardan “Zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması” isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220607/saglik-bakani-koca-maymun-cicegi-pandemi-sebebi-degil--1057073697.html

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abd, maymun çiçeği virüsü, salgın, seyahat