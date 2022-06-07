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https://tr.sputniknews.com/20220607/abdden-kuzey-koreye-cok-sert-cevap-verilir-1057080718.html
ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok sert cevap verilir
ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok sert cevap verilir
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması halinde çok sert cevap vereceklerini söyledi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:02+0300
2022-06-07T13:02+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
abd
balistik füze
wendy sherman
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de mevkidaşı Cho Hyun-dong ile bir araya geldi. Toplantının ardından bölgede yükselen tansiyona dair basına konuşan Sherman, "Herhangi bir nükleer deneme BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının ihlali olur. Bu denemeye de hızlı ve çok sert bir cevap verilir" dedi. Sherman, Kuzey Kore'yi istikrarsızlık ve provokasyona yönelik hareketlerine son vermeye ve diplomasi yolunu tercih etmeye çağırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın Asya seyahati Kuzey Kore'nin pazar günü 8 balistik füze fırlatmasının ardından geldi. Kuzey Kore hafta sonu Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4.5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti. Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu. Güney Kore ve ABD ise dün, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlatmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220606/guney-kore-ve-abdden-kuzey-korenin-fuze-denemelerine-misilleme-1057025527.html
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kuzey kore, güney kore, abd, balistik füze, wendy sherman

ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok sert cevap verilir

13:02 07.06.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACEKızey Kore- Balistik füze
Kızey Kore- Balistik füze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© AFP 2022 / ANTHONY WALLACE
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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması halinde çok sert cevap vereceklerini söyledi.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de mevkidaşı Cho Hyun-dong ile bir araya geldi.
Toplantının ardından bölgede yükselen tansiyona dair basına konuşan Sherman, "Herhangi bir nükleer deneme BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının ihlali olur. Bu denemeye de hızlı ve çok sert bir cevap verilir" dedi. Sherman, Kuzey Kore'yi istikrarsızlık ve provokasyona yönelik hareketlerine son vermeye ve diplomasi yolunu tercih etmeye çağırdı.
Güney Kore- Füze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
DÜNYA
Güney Kore ve ABD'den, Kuzey Kore'nin füze denemelerine misilleme
Dün, 10:54
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın Asya seyahati Kuzey Kore'nin pazar günü 8 balistik füze fırlatmasının ardından geldi.
Kuzey Kore hafta sonu Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4.5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.
Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu. Güney Kore ve ABD ise dün, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlatmıştı.
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