https://tr.sputniknews.com/20220607/abdden-kuzey-koreye-cok-sert-cevap-verilir-1057080718.html

ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok sert cevap verilir

ABD'den Kuzey Kore'ye: Çok sert cevap verilir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapması halinde çok sert cevap vereceklerini söyledi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T13:02+0300

2022-06-07T13:02+0300

2022-06-07T13:02+0300

dünya

kuzey kore

güney kore

abd

balistik füze

wendy sherman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057080833_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9b97b49a4a1dc53d9f9405b6a9a6095a.jpg

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Güney Kore'nin başkenti Seul'de mevkidaşı Cho Hyun-dong ile bir araya geldi. Toplantının ardından bölgede yükselen tansiyona dair basına konuşan Sherman, "Herhangi bir nükleer deneme BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarının ihlali olur. Bu denemeye de hızlı ve çok sert bir cevap verilir" dedi. Sherman, Kuzey Kore'yi istikrarsızlık ve provokasyona yönelik hareketlerine son vermeye ve diplomasi yolunu tercih etmeye çağırdı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman'ın Asya seyahati Kuzey Kore'nin pazar günü 8 balistik füze fırlatmasının ardından geldi. Kuzey Kore hafta sonu Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4.5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti. Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu. Güney Kore ve ABD ise dün, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlatmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220606/guney-kore-ve-abdden-kuzey-korenin-fuze-denemelerine-misilleme-1057025527.html

kuzey kore

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey kore, güney kore, abd, balistik füze, wendy sherman