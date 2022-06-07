https://tr.sputniknews.com/20220607/ak-partili-ahmet-akayin-evine-uzun-namlulu-silahla-ates-acildi-1057082837.html

AK Partili Ahmet Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı

AK Partili Ahmet Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Eve 14 saçma isabet ettiği... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T13:39+0300

2022-06-07T13:39+0300

2022-06-07T13:39+0300

politika

şanlıurfa

ak parti

silahlı saldırı

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Olay, saat 02.00 sıralarında, Akçakale ilçesine bağlı Büyücek Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Akay'ın misafirlerini ağırladığı ve olay sırasında boş olan odaya 14 saçmanın isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, bölgede inceleme yaparken, boş kovanlar ve diğer deliller toplandı.Ahmet Akay'ın akrabaları, silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi. Akay'ın ise Şanlıurfa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.

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şanlıurfa, ak parti, silahlı saldırı