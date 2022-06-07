https://tr.sputniknews.com/20220607/ak-partili-ahmet-akayin-evine-uzun-namlulu-silahla-ates-acildi-1057082837.html
AK Partili Ahmet Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı
AK Partili Ahmet Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Eve 14 saçma isabet ettiği... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T13:39+0300
2022-06-07T13:39+0300
2022-06-07T13:39+0300
politika
şanlıurfa
ak parti
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057082674_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_fe06f3bd76f1e79cc76fb0cb6c33c248.jpg
Olay, saat 02.00 sıralarında, Akçakale ilçesine bağlı Büyücek Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Akay'ın misafirlerini ağırladığı ve olay sırasında boş olan odaya 14 saçmanın isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, bölgede inceleme yaparken, boş kovanlar ve diğer deliller toplandı.Ahmet Akay'ın akrabaları, silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi. Akay'ın ise Şanlıurfa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
şanlıurfa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057082674_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_e6f841a0ddb4ced6a9435ac48100e7bc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
şanlıurfa, ak parti, silahlı saldırı
AK Partili Ahmet Akay'ın evine uzun namlulu silahla ateş açıldı
Abone ol
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, uzun namlulu silahla ateş açıldı. Eve 14 saçma isabet ettiği belirlenirken, olay sırasında içeride kimsenin olmadığı belirtildi.
Olay, saat 02.00 sıralarında, Akçakale ilçesine bağlı Büyücek Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'a ait 2 katlı eve, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.
İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, Akay'ın misafirlerini ağırladığı ve olay sırasında boş olan odaya 14 saçmanın isabet ettiğini tespit etti. Ekipler, bölgede inceleme yaparken, boş kovanlar ve diğer deliller toplandı.
Ahmet Akay'ın akrabaları, silahlı saldırı sonrası olay yerine geldi. Akay'ın ise Şanlıurfa'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.