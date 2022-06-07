https://tr.sputniknews.com/20220607/ak-partili-ozhasekiden-muhalefete-izmir-marsi-tepkisi-kimse-kendine-ekmek-cikarmaya-calismasin-1057091113.html
AK Partili Özhaseki'den muhalefete İzmir Marşı tepkisi: Kimse kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın
AK Partili Özhaseki'den muhalefete İzmir Marşı tepkisi: Kimse kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın
AK Partili Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylemesinin muhalefeti heveslendirmeyeceğini... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T16:32+0300
2022-06-07T16:32+0300
2022-06-07T16:39+0300
mehmet özhaseki
politika
iyi parti
izmir marşı
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Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi.‘Niye böyle heveslendiler?’"Muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:
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mehmet özhaseki, iyi parti, izmir marşı
AK Partili Özhaseki'den muhalefete İzmir Marşı tepkisi: Kimse kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın
16:32 07.06.2022 (güncellendi: 16:39 07.06.2022) Abone ol
AK Partili Özhaseki, Erciyes Üniversitesi'nin düzenlediği bahar şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylemesinin muhalefeti heveslendirmeyeceğini söyleyerek, "Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın" dedi.
Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bahar Şenliklerinde on binlerce gencin İzmir Marşı'nı söylediği anların sosyal medyada bir süre gündem olmasını değerlendirdi.
‘Niye böyle heveslendiler?’
"Muhalefet bu görüntüden ekmek çıkarmaya çalışmasın" diyen Özhaseki, şunları kaydetti:
"Herhangi bir marş kimsenin değildir. Herhangi bir marşı da kimse sahiplenmesin. İYİ Parti çıkalı 3 gün oldu. İzmir Marşı çıkalı yıllar oldu, onlara ne oluyor? Niye böyle heveslendiler? Nihayetinde bütün marşları hep birlikte gür bir seda ile söyleriz. Şu anda 805 belediyemiz var, hepsinde etkinlikler yapılıyor. Hepsinde de gençler tabi ki uygun şekilde eğleniyorlar, keyif yapıyorlar. Sene sonu gelmiş, imtihanları bitmiş, bunun da keyfini çıkarıyorlar. Bundan daha normal ne olabilir ki? Bu ortamda da isteyen marş da söylüyor, türkü de söylüyor. Kimse buralardan kendine ekmek çıkarmaya çalışmasın."