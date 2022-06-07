https://tr.sputniknews.com/20220607/akbank-sanat-kopya-esere-verildigi-ortaya-cikan-gunumuz-sanatcisi-odulunu-geri-aldi-1057060872.html

Akbank Sanat, kopya esere verildiği ortaya çıkan 'Günümüz Sanatçısı Ödülü'nü geri aldı

Akbank Sanat, kopya esere verildiği ortaya çıkan 'Günümüz Sanatçısı Ödülü'nü geri aldı

Akbank Sanat, '40. Günümüz Sanatçıları' sergisinde kopya esere verildiği ortaya çıkan ödülü geri aldı. Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T00:03+0300

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türkiye

akbank

kopya

eser

sanatçı

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Çağdaş Sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla Akbank Sanat’ın Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile birlikte düzenlediği Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Ödülü Yarışması’nda ödüle layık görülen eserlerden biri üç yıl önce yapılan bir kopya eser çıktı.Kazanan sanatçılara toplamda 115 bin TL ödülü eşit olarak dağıtan Akbank Sanat, Instagram hesabında ödül kazanan sanatçıların işlerini ve sergi duyurusunu paylaştı.Paylaşımdaki ilk görsel, Zeynep Sude Can’ın Alex Merritt’in Instagram hesabında (@alexmeritt81) üç yıl önce paylaştığı ‘The Stranger’ isimli eserinden kopyalanmış olan işiydi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine Akbank Sanat görseli kaldırdı ve altına şu ifadeleri yazdı:“Akbank 40. Günümüz Sanatçıları sergisinde yer alan Zeynep Sude Can’ın eseri ile ilgili sosyal medya üzerinden aldığımız geri bildirimler üzerine yaptığımız incelemede sanatçının “Kendine Bak” adlı çalışmasının sanatçı Alex Merritt’in “The Stranger” adlı eserinden yola çıkarak üretildiği değerlendirmesine vardık.Akbank Sanat, Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank 40. Günümüz Sanatçıları Yarışması jüri üyeleri olarak Zeynep Sude Can’ın eserinin sergiden çıkarılması ve ödülünün geri alınmasına ilişkin kararımızı kamuoyunun bilgilerine sunarız.”

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akbank, kopya, eser, sanatçı