https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurup-intihar-etti-1057088269.html

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

Ankara'da Mehmet Birsen, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Birsen'i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T15:43+0300

2022-06-07T15:43+0300

2022-06-07T15:43+0300

türkiye

kadın

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kadın cinayetleri

boşanma

adalet

ankara

cinayet

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Ankara'da bir kişi, eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde Mehmet Birsen (49) sabah saatlerinde, bir haftadır ağabeyinin evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Hatice Birsen'in yanına gitti.Çift, binanın girişinde konuşurken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Mehmet Birsen, bu sırada yanında taşıdığı tabancayı çıkararak, eşine ateş etti. Birsen, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet ve Hatice Birsen'in hayatını kaybettiği belirlendi.4 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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