Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurup-intihar-etti-1057088269.html
Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Ankara'da Mehmet Birsen, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Birsen'i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi. 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T15:43+0300
2022-06-07T15:43+0300
türkiye
kadın
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
boşanma
adalet
ankara
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057088008_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_ec006b67157e5829fe0821b71613ec7d.jpg
Ankara'da bir kişi, eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde Mehmet Birsen (49) sabah saatlerinde, bir haftadır ağabeyinin evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Hatice Birsen'in yanına gitti.Çift, binanın girişinde konuşurken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Mehmet Birsen, bu sırada yanında taşıdığı tabancayı çıkararak, eşine ateş etti. Birsen, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet ve Hatice Birsen'in hayatını kaybettiği belirlendi.4 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220528/izmirde-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-tabancayla-vurdu-1056759809.html
https://tr.sputniknews.com/20220519/aydinda-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-oldurdu-1056518557.html
https://tr.sputniknews.com/20220501/duzcede-kadin-cinayeti-bosanma-asamasindaki-esini-silahla-oldurdu-cocugunu-yaraladi-1056002102.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057088008_0:0:499:374_1920x0_80_0_0_6fe2876729ef03f9ba23fce30447a699.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, boşanma, adalet, ankara, cinayet

Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti

15:43 07.06.2022
© DHAAnkara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Ankara'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ankara'da Mehmet Birsen, boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice Birsen'i tabancayla öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Ankara'da bir kişi, eşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Etimesgut ilçesi Piyade Mahallesi'nde Mehmet Birsen (49) sabah saatlerinde, bir haftadır ağabeyinin evinde kalan boşanma aşamasındaki eşi Hatice Birsen'in yanına gitti.
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2022
TÜRKİYE
İzmir'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurdu
28 Mayıs, 06:41
Çift, binanın girişinde konuşurken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Mehmet Birsen, bu sırada yanında taşıdığı tabancayı çıkararak, eşine ateş etti. Birsen, daha sonra aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri, olay yerine sevk edildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında silahla vurarak öldürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2022
TÜRKİYE
Aydın'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
19 Mayıs, 23:08
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet ve Hatice Birsen'in hayatını kaybettiği belirlendi.
4 çocuk sahibi çiftin cansız bedenleri, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Polis, olay yeri, polis araçları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2022
TÜRKİYE
Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürdü, çocuğunu yaraladı
1 Mayıs, 18:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала