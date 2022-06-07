https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarada-kritik-bulusma-lavrov-cavusoglu-gorusmesinde-hangi-konularin-ele-alinmasi-bekleniyor--1057091785.html

Ankara’da kritik buluşma: Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde hangi konuların ele alınması bekleniyor?

Ankara’da kritik buluşma: Lavrov-Çavuşoğlu görüşmesinde hangi konuların ele alınması bekleniyor?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmek üzere Ankara’ya geliyor. İki ülkeden diplomatik ve askeri heyetlerin de... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T16:57+0300

2022-06-07T16:57+0300

2022-06-07T16:57+0300

görüş

türkiye

rusya

ukrayna

karadeniz

suriye

sergey lavrov

mevlüt çavuşoğlu

ankara

dmitriy peskov

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Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı özel operasyonun ardından tarafsız ve arabulucu bir rol üstlenen Türkiye, yeni bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov beraberindeki heyetle birlikte bugün akşam saatlerinde Ankara’ya ulaşacak. Sputnik’in Türk diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Lavrov’un Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile toplantısının yarın saat 11.00’de başlaması öngörülüyor. İki bakanın saat 12.00’de basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.Rusya-Ukrayna barış görüşmeleriKritik bir süreçte gerçekleşecek bu toplantıda en önemli gündem maddesi Ukrayna’daki durum olacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konuda yaptığı açıklamada, “Bakanlar, Ukrayna krizindeki mevcut durum ve Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlama perspektifleri hakkında görüş alışverişinde bulunacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan Rus tarafının Türkiye tarafını Ukrayna’daki özel askeri operasyon hakkında bilgilendirmesi de bekleniyor.Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında yürütülen müzakereler daha önce iki kez ev sahipliği yapmıştı. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanları ilk kez bir araya gelmiş, Türkiye de bu görüşmede masada bulunmuştu.29 Mart’ta ise iki ülke görüşmelerinin 7. turu İstanbul’da gerçekleştirilmiş ve birçok önemli kararlar alınmıştı. Ancak bu toplantı iki ülke heyetlerinin son görüşmesi oldu.Karadeniz’in mayınlardan temizlenmesi ve ticaret rotası oluşturulmasıRusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 19 Mart’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna Deniz Kuvvetleri Odessa, Oçakov, Çernomorsk ve Yujnıy limanlarının yakınlarına yaklaşık 420 adet YAM ve YARM tipinde eski mayın döşediğini açıklamıştı. Bu mayınların sivil gemi ticaretini engellemesi ise dünya genelinde oluşan ‘tahıl krizinin’ sebeplerinden biri oldu.31 Mayıs’ta AA’ya konuşan Çavuşoğlu, Lavrov'un ziyaretinde Karadeniz'de buğday meselesini de kapsayan bir güvenlik koridorunun açılmasının görüşüleceğini ifade etti.Bu konuda basında Türkiye ve Rusya’nın anlaştığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Türk diplomatik kaynaklar da konunun yarınki Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde ele alınacağını bildirdi.Bu kapsamda Türkiye ve Rusya’nın işbirliğinde Ukrayna’nın döşendiği mayınların temizlenmesi ve İstanbul Boğazı’na kadar bir ‘güvenli koridor’ açılması planlanıyor. Edinilen bilgiye göre Ukrayna tarafının mayınların tamamının temizlenmesine dair itirazları bulunuyor.Türkiye ve Rusya’nın bu konuda anlaşması durumunda, Türkiye’nin Ukrayna tarafı ile de görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.Türk diplomatik kaynaklar ayrıca bu görüşmenin ardından Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında dörtlü bir zirvenin gerçekleştirilme olasılığı olduğunu da belirtti.Suriye’deki durumTürkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik bir askeri operasyon gerçekleştirmesinin gündemde olduğu döneme denk gelen ziyarette, Astana görüşmeleri ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması konularının da ele alınması bekleniyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov; Lavrov’un, Çavuşoğlu ile gerçekleştireceği görüşmede, Türkiye tarafının Suriye’deki olası operasyonunu gündeme getireceğini düşündüğünü söylemişti.Türk diplomatik kaynaklar ise yarınki görüşmede Türkiye’nin Suriye’deki terör hedeflerine yönelik olası operasyonunun gündeme gelip gelmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığını aktardı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu konuda yaptığı açıklamada, "Bakanlar, Temmuz'da Nursultan'da yapılacak olan Astana formatlı görüşmenin içeriğini ele alacak, 28 Mayıs-4 Haziran'da Cenevre'de yapılan Suriye Anayasa Komitesi'nin 8. oturumunun sonuçlarını değerlendirecek" ifadelerine yer verdi.Öte yandan ikili ilişkiler, ticaret, turizm, karşılıklı yatırımlar gibi başlıkların da görüşmede ele alınması bekleniyor.

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türkiye, rusya, ukrayna, karadeniz, suriye, sergey lavrov, mevlüt çavuşoğlu, ankara, dmitriy peskov, vladimir putin, recep tayyip erdoğan