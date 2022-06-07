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Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintilerinin oluştururken bazı araçların yolda kaldığı... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:46+0300
2022-06-07T14:46+0300
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türkiye
sağanak
sel
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Ankara'daki sağanakta yollar göle döndü. Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220605/sele-dugunde-yakalandilar-masalarin-uzerine-cikarak-kurtuldular-1057016426.html
türkiye
ankara
yenimahalle
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türkiye, sağanak, sel, ankara, yenimahalle

Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

14:46 07.06.2022
© İHA / GÖKŞEN EFE - MİTHAT TİBRE - OĞUZHAN HALİL ÖZBEKAnkara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2022
© İHA / GÖKŞEN EFE - MİTHAT TİBRE - OĞUZHAN HALİL ÖZBEK
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Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintilerinin oluştururken bazı araçların yolda kaldığı görüldü.
Ankara'daki sağanakta yollar göle döndü. Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.
Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.

Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.

Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.
Burdur'da şiddetli yağışlar sonrasında oluşan sele düşün salonunda yakalananlar canlarını masaların üzerine çıkarak kurtardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2022
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