https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarayi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1057086046.html

Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintilerinin oluştururken bazı araçların yolda kaldığı... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T14:46+0300

2022-06-07T14:46+0300

2022-06-07T14:46+0300

türkiye

türkiye

sağanak

sel

ankara

yenimahalle

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Ankara'daki sağanakta yollar göle döndü. Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.

https://tr.sputniknews.com/20220605/sele-dugunde-yakalandilar-masalarin-uzerine-cikarak-kurtuldular-1057016426.html

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