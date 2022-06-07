https://tr.sputniknews.com/20220607/ankarayi-saganak-vurdu-araclar-suya-gomuldu-1057086046.html
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintilerinin oluştururken bazı araçların yolda kaldığı... 07.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-07T14:46+0300
2022-06-07T14:46+0300
2022-06-07T14:46+0300
türkiye
türkiye
sağanak
sel
ankara
yenimahalle
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057085899_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_62c24bc9263cd21fc51db20481178b22.jpg
Ankara'daki sağanakta yollar göle döndü. Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.
https://tr.sputniknews.com/20220605/sele-dugunde-yakalandilar-masalarin-uzerine-cikarak-kurtuldular-1057016426.html
türkiye
ankara
yenimahalle
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/07/1057085899_450:0:1890:1080_1920x0_80_0_0_1d3c8c01a1a1706e9835797e2b2e1a6d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, sağanak, sel, ankara, yenimahalle
Ankara'yı sağanak vurdu: Araçlar suya gömüldü
Abone ol
Ankara'da öğle saatlerinden itibaren başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bölgede yoğun su birikintilerinin oluştururken bazı araçların yolda kaldığı görüldü.
Ankara'daki sağanakta yollar göle döndü. Öğle saatlerinden itibaren aniden bastıran kuvvetli yağış etkisini kısa sürede gösterdi.
Cadde ve yollar, biriken yağmur suyuyla göle döndü. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bazı dükkan ve evleri de su bastı. Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) göle dönen yolda kalan minibüsteki yolcular için itfaiyeye haber verildi.
Yolcular, iş makinesinin kepçesi ile tek tek minibüsten alınarak kurtarıldı. Keçiören ilçesinde de caddeler, suyla kaplandı. Fetih Anadolu Lisesi'nin giriş katına dolan sel suları, 1 metre yüksekliğe ulaştı. Panik yaşayan öğrenciler, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı.
Kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Etimesgut, Sincan, Çankaya ilçelerinde de benzer görüntüler ortaya çıktı.